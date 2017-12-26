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Yılan hikayesine dönen seçimlerin tarihi belli oluyor

Burak COŞAN
26.12.2017 - 12:05 | Son Güncelleme:

TÜRSAB’ı seçime götürmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından atanan 3 kişilik heyet yarın TÜRSAB seçimlerinin yapılacağı tarihi açıklayacak.

Yılan hikayesine dönen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) seçimlerinin tarihi yarın açıklanıyor. Yılan hikayesine dönen seçimlerin tarihi belli oluyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından TÜRSAB’ı seçime götürmek için atanan TÜRSAB eski Başkanı Talha Çamaş, Turizm Bakanlığı eski müsteşarı Nedim Öztürk ve TÜRSAB yönetim kurulu üyesi Mustafa Kutluoğlu’ndan oluşan 3 kişilik heyet yarın Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) ile bir araya gelerek seçim tarihini duyuracak.

NELER OLMUŞTU

Seyahat acenteleri 2-3 Aralık’ta yeni başkanını seçmeye hazırlanırken mevcut Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy flaş bir kararla adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Bakanlıktan flaş TÜRSAB açıklamasıBakanlıktan flaş TÜRSAB açıklaması

Hemen arkasından da TÜRSAB seçimlerin ertelendiğini duyurmuştu. Arkasında yapılan itirazlar ve tartışmalar sonucunda devreye Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girmiş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Kurul Toplantısı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütüleceği bilgisini vermişti. Bakanlık geçtiğimiz günlerde TÜRSAB’ı Genel Kurul’a götürecek heyet açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “TÜRSAB 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı işlemlerini yürütmek üzere 5362 sayılı ‘Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca bnakanlığımız tarafından E. Nedim Öztürk, M. Talha Çamaş ve Mustafa Kutluoğlu görevlendirilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.

 

 

Etiketler: gazetehaberleri , türsab seçim
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