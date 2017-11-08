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    Haberler >Gündem>Yılan değil karayolu

    Yılan değil karayolu

    AA
    08.11.2017 - 11:29 | Son Güncelleme:

    Bursa'da, Uludağ'ın eteklerinde bulunan Dobruca Mahallesi'nin drone ile havadan görüntülenen virajlı yolu, kıvrılarak ilerleyen yılanı andırıyor.

    Merkez Osmangazi ilçesinde yer alan Dobruca Mahallesi, temiz havası, yeşil doğası, deresi ve birbirinden güzel mekanlarıyla bölge sakinlerine ve ziyaretçilerine huzur veriyor.

    Uludağ'ın eteklerinden süzülen suları Nilüfer Çayı'na ulaştıran Dobruca'daki dere kenarlarında, kente soluk aldıran, belediyelere ve özel işletmelere ait birbirinden güzel tesisler yer alıyor.

    Yılan değil karayoluBursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BURFAŞ'a bağlı Dobruca Sosyal Tesisleri de yeşillikler içinde konumlandığı bölgede, kent manzarasıyla ziyaretçilere eşsiz bir seyir zevki sunuyor.

    Yılan değil karayoluRestoran ve kafeterya hizmetlerinin yanı sıra spor ve dinlenme alanlarıyla birçok etkinlik imkanını bir arada toplayan tesisler, yürüyüş yolları, üç ayrı tenis kortu, basketbol ve çim sahasıyla farklı alternatiflerden yararlanma imkanı sağlıyor.

    Yılan değil karayolu
    Dobruca Sosyal Tesisleri'nin drone ile görüntülenen virajlı yolu, kıvrılarak ilerleyen yılana benzetiliyor.
    Yılan değil karayolu

    Yılan değil karayolu

    Etiketler: yol , yılan
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