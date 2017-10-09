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Hürriyet >Ekonomi>Yıl sonunda ciroyu yüzde 20 arttıracak

Yıl sonunda ciroyu yüzde 20 arttıracak

Hürriyet Haber
09.10.2017 - 23:47 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE ekonomisinin itici güçlerinden biri olan mobilya sektörü, birçok ulusal markayla birlikte hızlı yükselişine devam ediyor. Bu ilerlemeye paralel olarak İder Mobilya da yeni mağaza yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor.

İder, Çanakkale, Adana, Denizli, Trabzon, Balıkesir ve Kırıkkale illerinde açtığı mağazaların yanı sıra yıl sonuna kadar 4 mağaza daha açmayı hedefliyor.
İder Mobilya Genel Müdürü Mehmet Pınarbaşı, “İder Mobilya olarak, 2017 yılında ciro bazında en az yüzde 20 büyüme bekliyoruz. Kalite ve tasarımdan ödün vermeden, müşteriye sunduğumuz cazip fiyatlarla yoğun bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz” dedi. Mehmet Pınarbaşı, bölgesel yatırımlar konusunda şunları söyledi: “Ülke genelinde ulaşabildiğimiz kadar fazla kişiye erişmek ve imzamızı attığımız tasarımlarla ulaştığımız hayatlara dokunmak istiyoruz. Hedefimiz ise; tasarım-kalite-ulaşılabilir fiyat ve iyi hizmet döngüsünü koruyarak Türkiye’nin farklı noktalarında yer almak. Yatırımlarımızla istihdam katkı yapıyoruz” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , ciro , büyüme , İder Mobilya
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