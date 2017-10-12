Yıl sonuna kadar 10 başkana veda

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifa ettirilmesi, ardından da son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) 5 ilin belediye başkanının istifasının isteneceği iddialarının ardından süreç devam ediyor. Parti yönetimi, il ve ilçe belediye başkanlarıyla ilgili yapılacak operasyonu yıl sonuna kadar tamamlama ve bu konuyu gündemden çıkarma kararı aldı. Parti içinde, “Belediye başkanlarının başarısız olduğu, yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı için görevden alındığı” gibi tartışmaların partiye zarar vereceği, çalışmaların bir an önce tamamlanarak konunun kapatılması gerektiği dile getiriliyor.



İSTANBUL’A EKİP GİTTİ

Kadir Topbaş’ın görevden ayrılmasının ardından AK Parti Genel Merkezi’nden bir heyet İstanbul’a giderek hem belediye yönetimi hem de ilçe belediye başkanlarıyla ilgili incelemelerde bulundu. İstanbul’da ilçe belediye başkanlarından bazılarının da istifasının isteneceği belirtiliyor. İstanbul’da bu sayının 3 civarında olduğu, yıl sonuna kadar hakkında işlem yapılacak belediye başkan sayısının il ve ilçe olarak 10’u bulacağı dile getiriliyor. İstanbul ve Düzce dışında henüz istifasını veren belediye başkanı bulunmuyor. Ankara, Balıkesir, Bursa, Niğde belediye başkanlarıyla ilgili sürecin devam ettiği, buna birkaç ilin de eklenerek, sürecin bu yılın sonuna kadar tamamlanacağı konuşuluyor.



AK Parti’de belediye başkanlarıyla ilgili yapılan çalışmaların uzun vadede sıkıntı yaratacağına ilişkin değerlendirmeler de yapılıyor. Seçilmiş belediye başkanlarının genel merkez talimatıyla görevden alınmasının sorun yarattığı, bu belediye başkanlarına ilişkin ortaya konulan sıkıntıların ne olduğunun paylaşılmadığı ifade ediliyor. Parti yönetimi, belediye başkanlarına yönelik operasyonun, AK Parti tabanı ve potansiyel seçmen üzerindeki etkisinin ne olduğunu ölçmek için anket yaptırıyor. Bu çalışmanın olumlu veya olumsuz etkisinin olup olmadığına bakılacak.



22 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

AK Parti’de 2018’de yapılacak büyük kongreye yönelik hazırlıklar da sürüyor. Partinin teşkilat başkanlığı verilerine göre, il kongreleri beklenmeden 22 il başkanı görevden alındı. Bu illerden 18’ine atama yapıldı. Bu süreçte kongrelere giderken 6 ilin daha başkanının değişeceği belirtiliyor. Şu ana kadar 404 ilçe kongresi yapıldı. İlçe kongrelerinden sonra il kongrelerine başlanacak. Büyük kognrenin en geç 2018 Eylül’de yapılması planlanıyor.