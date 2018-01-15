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    Yıkım sırasında korkutan görüntü

    Aytekin KALENDER/RİZE (DHA)
    15.01.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:

    RİZE’de bulvar çalışmaları kapsamında yenisi yapılan eski Orta Cami'nin yıkımına başlandı. Minarenin yıkımı sırasında yeterli güvenlik önlemi almayan işçilerin çalışması izleyenleri korkuttu.

    Çarşı Mahallesi'nde aynı özellikleri taşıyan benzeri yapılan ve Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun verdiği izinle eski Orta Cami'nin yıkımına başlandı. Tarihi ahşap süslemeleri sökülen caminin minare ve çatısının sökülmesi aşamasına geçildi.

    Yıkım sırasında korkutan görüntüÇevresinde güvenlik önlemi alınan ve yaya geçişine kapatılan cami için işçiler çıktıkları minare taşlarını sökmeye başladı.

    Yıkım sırasında korkutan görüntüMinarenin yıkımı sırasında yeterli güvenlik önlemi almayan işçilerin çalışması izleyenleri korkuttu.

    Yıkım sırasında korkutan görüntüORTA CAMİ

    Orta Cami'nin ilk inşasının 1737 yılında gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

    Yıkım sırasında korkutan görüntüBirçok bakım ve onarımdan geçen cami son şeklini ise 1930 yılında yapılan genel bir restorasyon ile aldı.

    Yıkım sırasında korkutan görüntü1990'lı yıllarda yıkımı planlanan caminin bir benzeri de 50 metre gerisinde inşa edilmiş ancak mevcut camiden büyük inşa edildiği gerekçesiyle caminin yıkımına onay çıkmamıştı. Yıkımı tamamlanacak caminin altından geçen dere üzeri açılacak bulvar projesi gerçekleştirilecek.

    Yıkım sırasında korkutan görüntü

     

    Etiketler: Rize
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