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Yıkım ile ilgili ilk kez konuştu

Hürriyet Haber
07.11.2017 - 15:29 | Son Güncelleme:

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, geçen gece yıkımı gerçekleştirilen tesis ile ilgili ilk kez konuştu. Kerimoğlu, yıkım işleminin hukuki çerçevede olduğuna işaret ederek, işletmeci firmayı suçladı.

Kerimoğlu, yıkılan 30 yıllık Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri ilişkin şunları söyledi:”

Mülkiyeti belediyemize ait arsa üzerinde yaklaşık 30 yıldır hukuka aykırı olarak faaliyet göstermiş olan işletmeler; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca hukuka uygun olarak yürütülen işlemler sonucu yıkılmıştır. Belediyemiz tarafından yapılan işlemlerin tamamı hukuka uygundur.

Yıkımı gerçekleştirilen yapılar inşaat ruhsatı olmaması nedeniyle kaçaktır.  Aynı zamanda bu kaçak yapılar içindeki işletmeler amacına uygun olarak faaliyet göstermemiştir. Yani çocuklarımızın, gençlerimizin ücretsiz spor yapabilmesi sağlamak yerine ticari amaç güdülmüştür.

Büyükşehir Belediyesince de inşaat ruhsat onayı bulunmayan yapılar kaçaktır. Daha önce mahkeme kararları ile mühürlemesi yapılan işletmeler mühür fekki yapılarak tüm uyarılarımıza rağmen belediyemiz çalışanı kamu görevlileri de darp edilerek yasal olmayan faaliyetlerine devam etmiştir.

Göreve geldiğimiz ilk günden beri konunun yasallaşması için gerekli tüm adımlar tarafımızdan atılmış fakat ilgililerin hukuk tanımaz tavırları nedeniyle yasal süreç yeni tamamlanmıştır.

Belediyemiz tarafından hukuka uygun olarak alınmış olan yıkım ve tahliye kararlarına karşı olarak yürütülen mesnetsiz yalan, iftira ve karalama kampanyasına karşı Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmuştur.”

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