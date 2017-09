Şerife Çaldenk yazıyor

Belki birkaç sene önce bu iki takımın karşılaşacağını duysak çok da önem arz etmezdi.Gündüz saatlerinde oynanan öylesine bir maç derdik.Bu sene çok farklı, bu takımlardan biri ligde liderliği elinde bulunduruyor.O takım ise Sivasspor.

Sivasspor ligde kendi sahasında oynadığı ilk maçı 2 -1 almıştı.

Şimdi de Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenerek liderliğini perçinlemek istiyordu.

Fenerbahçe ise geçmiş haftalarda aldığı mağlubiyetlerin acısını çıkarmak ve lideri yenerek taraftarlarına da "yıkılmadık ayaktayız" mesajı vermek istiyordu.



Maçın ilk dakikalarından itibaren her iki takım futbolcuları da gergin ve stresliydiler.

Her iki taraf da kazanmak istiyordu.

Daha maçın 3.dakikasında ilk gol Mehmet Yıldız'dan geldi.

Bu gole yanıtsa gecikmedi. Uğur Boral takımının beraberlik golüne imzasını attı.



Gökhan Gönül'ün ortasıyla golü bulan Uğur Boral'ın bu son golü değildi maçta.

Fenerbahçe'nin 2-2 den sonra öne geçmesini sağlayan ikinci gol de onundu. Bu golde Alex'in adrese teslim asisti de görülmeye değerdi.

Uğur Boral'ın maçtaki performansına bakınca daha önceki haftalarda ne oldu da bu kadar kötüydü diye sormak geçiyor tabi insanın içinden.

Bu hafta Carlos'un yokluğu biraz da Uğur'un işine yaradı.

Carlos ileri çıkmayı seven bir futbolcu olduğu için onun bıraktığı boş alanı doldurmak Uğur'a kalıyordu.

Ancak Uğur da çok hızlı ileri çıkan ve adam eksilten bir futbolcu, ama Carlos'la oynarken bu şansı elde edemiyordu.

Bu maçta Roberto Carlos'un yerine oynayan Vederson ileri çok fazla çıkmayıp yerini boş bırakmadığı için Uğur'a ileri çıkma şansı tanıdı ve sonuç: 2 gol.



Bununla birlikte Gökhan Gönül'ün hem Uğur'un ilk golünde hem de Semih'in attığı golde yaptığı asiste şapka çıkarmak lazım.

Gökhan'ı genelde yapamadığı ortalardan dolayı eleştirdiğim zamanlar oldu ama bu iki mükemmel orta için söyleyecek hiçbir şey yok.



Tabi bir de Fenerbahçe'deki Lugano gerçeği.

Takıma en yararlı olan futbolcu o.

Hem defansı toparlıyor hem de her yakaladığı fırsatta gol atıyor.

Alex'ten sonra Fenerbahçe'de en çok gol atan futbolcu unvanına sahip; tam 6 gol. (Guiza'dan fazla olduğunu söylemeye gerek yok herhalde)

Ne denir ki; onun gitmemesi lazım. Ne yapıp edip onun Fenerbahçe'de kalması için ne gerekiyorsa yapılmalı.



Sivasspor maç 3-2 olduktan sonra ikinci yarıda rakibinin de uyguladığı ağır defans nedeniyle çok fazla gol pozisyonuna giremedi.

İkinci yarıda Kamanan'ın filelere gönderdiği bir top vardı o da ofsayt olduğu için gol olarak değerlendirilmedi.

77. dakikada Semih'in direkten dönen topunu tamamlayan Lugano'nun attığı golle de kazanma ve berabere kalma umutları tamamen söndü.



Fenerbahçe uzun bir aradan sonra( Hacettepe maçını saymıyorum) bu maçta küllerinden yeniden doğabileceği sinyalini verdi.

Bu galibiyetin verdiği rüzgarla belki şampiyon olamayabilirler ama en azından ilk üçte yerlerini alabilirler.



Maçın en kötü iki ismini de söylemeden geçemeyeceğim; Deivid ve Deniz.

Özellikle Deniz'in dün akşam yaptığı hiç olumlu bir hareket yoktu.

Top ne zaman onun önüne gelse ne yapacağını şaşırdı.

Ya rakibine kaptırdı ya da atmaması gereken yerlere gönderdi.

Deivid belki Deniz'den daha iyiydi.

Özellikle ilk golde asistten önceki son pası çok akıllıcaydı.

Ama takımın en zayıf iki halkası Deniz ve Deivid'di.