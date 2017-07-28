MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Yıkılan Latin Katolik Kabristanı’nın duvarını kaldırma çalışmaları gece de devam etti

    Yıkılan Latin Katolik Kabristanı’nın duvarını kaldırma çalışmaları gece de devam etti

    Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL (DHA)
    28 Temmuz 2017 - 06:50Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 07:36

    İstanbul Şişli'de etkili olan yağış nedeniyle yıkılan Latin Katolik Kabristanı'nın duvarını kaldırma çalışmalarına gece de devam edildi. Belediye ekipleri tarafından yıkılan duvar kaldırılırken, sabaha karşı yeni duvar yapımına başlandı.

    İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Şişli Kurtuluş’ta bulunan Latin Katolik Kabristanı’nın duvarı yıkılmış 3 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri yıkılan duvarı kaldırmak için başlattığı çalışma gece de sürdü. Yıkılan duvar iş makineleri yardımıyla hafriyat kamyonlarına yüklenerek kaldırılırken sabaha karşı yıkılan alana beton dökülerek yeni duvar yapımına başlandı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

    Yıkılan Latin Katolik Kabristanı’nın duvarını kaldırma çalışmaları gece de devam ettiÇalışmalar nedeniyle araç trafiğine kapatılan Ergenekon Caddesi çalışmaların yapıldığı duvarın çevresinin bariyerlerle kapatılmasının ardından sabah saat 06.30’dan itibaren araç trafiğine açıldı. 

    Yıkılan Latin Katolik Kabristanı’nın duvarını kaldırma çalışmaları gece de devam etti

     

    Etiketler: Şişli , dolu , Latin Katolik Kabristanı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri