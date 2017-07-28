Yıkılan Latin Katolik Kabristanı’nın duvarını kaldırma çalışmaları gece de devam etti

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Şişli Kurtuluş’ta bulunan Latin Katolik Kabristanı’nın duvarı yıkılmış 3 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri yıkılan duvarı kaldırmak için başlattığı çalışma gece de sürdü. Yıkılan duvar iş makineleri yardımıyla hafriyat kamyonlarına yüklenerek kaldırılırken sabaha karşı yıkılan alana beton dökülerek yeni duvar yapımına başlandı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Çalışmalar nedeniyle araç trafiğine kapatılan Ergenekon Caddesi çalışmaların yapıldığı duvarın çevresinin bariyerlerle kapatılmasının ardından sabah saat 06.30’dan itibaren araç trafiğine açıldı.