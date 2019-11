YGS'de barajı geçenlere müjde!

YGS'DE BAŞARILI OLANLARA YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERİNDEN BURS MÜJDESİ



25 Ülkeden 200 Üniversite ve Kolej 14-23 Mart arası Eskişehir - Ankara - İzmir - İstanbul ve Adana'da IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarında öğrenci ve velileri ile buluşuyor.



13 Mart Pazar günü yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) ilk basamağı olan 2016-YGS'ye 2 milyon 178 bin 563 aday katıldı.



YGS sınavında ter döken öğrencilere bir güzel haberde yurtdışı üniversitelerinden geldi. YGS sınavında barajı başarı ile geçen gençlere yurtdışı üniversitelerinden de burslu eğitim fırsatı sağlanacak.



IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları için Türkiye'ye gelen 25 Ülkeden 200 Üniversite ve Kolej'in temsilcileri bugün başlayan ve 23 Mart'a kadar devam edecek fuarlarda öğrenci ve velilerine kendilerini tanıtırken sundukları burslar için öğrencileri değerlendirecek.



IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Takvimi

• 15 Mart 2016 Ankara Sheraton Otel Saat: 13:00-19:00

• 17 Mart 2016 İzmir Hilton Otel Saat: 13:00-19:00

• 19 - 20 Mart 2016 İstanbul Kongre Merkezi - Harbiye Saat: 12:00-18:00

• 21 Mart 2016 Bostancı Dedeman Otel Saat: 13:00-19:00



IEFT Yurtdışı Eğitim Günleri Takvimi

• 23 Mart 2016 Adana Seyhan Otel Saat: 13:00-17:00



1000 BAŞARILI ÖĞRENCİ ARANIYOR

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarında Türk öğrencilere özel sunulan başarı burslarının yanı sıra öğrenciler dil kursları, online İngilizce programlar ve ücretsiz TOEFL Ibt seviye tespit sınavları imkanı da yakalayabilecek. 29’uncu IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları’nda sunulan burslardan bazıları şöyle:



UNIVERSITY OF PORTSMOUTH

Türk öğrenciler, eğitim ücreti 12 bin pound ve üzeri bütün programlarda geçerli olan PassPort bursuna başvuru yapma hakkına sahipler. PassPort Burs, eğitim ücretlerini kendi karışlayan öğrencilere yüzde 10 indirim yapıyor.



UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON

Southampton Üniversitesi hukuk, işletme ve psikoloji dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki programlara başvuracak başarılı Türk öğrenciler için 5 bin pound’a kadar burs imkanları sağlıyor.



NEWCASTLE UNIVERSITY

Newcastle Üniversitesi iki Türk öğrenciye burs olanağı sunacak. Burslar Newcastle Üniversite’sinde yüksek lisans programlarına başvuracak öğrenciler için geçerli. 30 Haziran 2016 tarihine kadar geçerli olan 5 bin pound değerinde öğrenim ücreti indirimi uygulanacak.



COVENTRY UNIVERSITY

Covenrty University uluslararası öğrencilere ‘başarı bazlı burs’ imkanı tanıyor. 1000 pound değerindeki bu burs, akademik performans bazlı ve yalnızca ilk yıla özel olarak verilecek. Coventry University’de tam zamanlı lisans ve yüksek lisans programlarına başvuran tüm uluslararası öğrenciler için geçerli. Burslar akademik başarıya dayalı. Ayrı bir burs başvurusu yok. Bütün lisans ve yüksek lisans programına başvuran uluslararası öğrenciler otomatik olarak burs başvurusu yapmış kabul ediliyor. Burs aldığınız taktirde Uluslararası Ofis sizi bilgilendirecek.



CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY

Canterbury Chrıst Church Unıversıty Rektörlük Bursları kapsamında lisans eğitimi boyunca üç yıla kadar akademik yıl başına 1.000 pound başarı bursu ve lisans üstü eğitiminin ilk yılı için 2 bin pound başarı bursu sağlanıyor. İki burs da yüksek düzeyde akademik başarı gösteren adaylara veriliyor ve oldukça rekabetçi.



ST. CLOUD STATE UNIVERSITY

St. Cloud State Üniversitesi uluslararası öğrencilere tüm lisans programları için yıllık değeri 6 bin 200 dolar, tüm lisans üstü programlar için yıllık değeri 3 bin dolar olan burs imkanı tanıyor. Burstan yararlanmak isteyen öğreniler kayıt zamanı başvuru yapabiliyor, akademik ve kültürel gereklilikler yerine getirildiği müddetçe devam ediyor.



UNIVERSITY OF SALFORD

Rektör Yardımcısı Lisans Üstün Başarı Bursu’nda adayın seçeceği bölüme göre 3 bin pound ile 5 bin pound arası burs verilecek. Rektör Yardımcısı Yüksek Lisans Üstün Başarı Bursu’nda ise The Salford MBA, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği MSc ya da Doğal Gaz Mühendisliği ve İşletme MSc bölümlerine yüksek lisans başvurusu yapacak uluslararası öğrencilere 4 bin pound değerinde burs verilecek. Başka bir bölümde yüksek lisans yapmaya karar veren öğrencilere 2 bin ile 3 bin pound arası burs sağlanacak.



DE MONTFORT UNIVERSITY

De Montfort Üniversitesi yüksek lisans yapan Türk öğrencilere başarı bazlı 4 bin pound değerinde burs veriyor. Son başvuru tarihi 19 Temmuz 2016. Burs yalnızca 2016 eylül girişlerinde geçerli. Ayrıca 31 Temmuz’dan önce eğitim ücretini ödeyecek olan öğrenciler için de indirim uygulanıyor.



UNIVERSTIY OF WORCESTER

Worcester Üniversitesi lisans üstü eğitim almak isteyen ve lise ortalaması minimum 2.2 olan öğrencilere 2 bin pound değerinde, lisans ortalamsı minimum 2.7 olan öğrencilere 3 bin pound değerinde burs sağlıyor. Burslar 10 bin pound değerindeki Uluslararası Yönetim, Finans, Pazarlama ve İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programları ile MBA programları için de geçerli. Yani en yüksek bursu alan bir öğrenci MBA eğitimi için yalnızca 7 bin pound ödeyebilir.



BPP UNIVERSITY

BPP Üniversitesi uluslararası öğrencilerden iMBA programına başvuracak iki öğrenciye 7 bin 500 pound değerinde burs imkanı sunuyor.



NAVITAS GROUP



* University of New Hampshire

Lisans için: 10 bin dolar akademik mükemmellik bursu, 5 bin dolar akademik başarı bazlı burs, yüzde 10 erken kayıt indirimi.

Pre-Master için: Yüzde10 başarı bazlı burs (2 bin 650 dolar), yüzde 20 başarı bazlı burs (5 bin 300 dolar)



* UMass Lowell and UMass Dartmouth

Lisans için: Dört yıl boyunca 12 bin dolar değerinde burs (yıllık 3 bin dolar olup her akademik yıl sonunda veriliyor).

Pre-Master için: 3 bin dolar değerinde 2 dönemlik Pre-Master programları için burs imkanı



*UMass Boston

Lisans için: 3 bin dolar scholarship towards Navitas at UMass Boston University Pathway Program

Pre-Master için: 3 bin dolar towards 2 semesters Pre-Master’s program



* Florida Atlantic University

Lisans ve Pre-Master için: Güz 2016 dönemi için duyurulmuş eğitim bedelleri üzerinden yüzde 10 indirim



HAWTHORN-MELBOURNE

Hawthorn-Melbourne, Türk ve Azerbaycanlı öğrenciler için geçerli, Genel İngilizce-İşletme İngilizcesi-Akademik İngilizce-Yoğuk Akademik Hazırlık-IELTS Hazırlık ve Lise Hazırlık Programlarında Haftalık 325 dolar, 20 hafta üzeri kayıtlarda haftalık 295 dolar indirimli fiyat veriyor. Son kayıt tarihi 30 Haziran.



HTMI-HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT INSTITUTE

Türk öğrencilere özel 5 bin İsviçre Frangı değerinde indirim olanağı mevcut. Avrupa Birliği vatandaşlığı olan öğrenciler öğrenim ücreti üzerinden yüzde 40 değerindeki indirime sahip olabilirler.



IED-ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN

Lisans programlarına şimdi başvuranlar öğretim ücreti üzerinden yüzde15 indirim kazanıyor. Başvurular bütün gerekli belgeleriyle birlikte kayıt ücretini ödeyerek 30 Mart’a kadar online başvuruda bulunmalılar ve eğitim ücretini 31 Mayıs’a kadar yatırmalılar.



LONDON SCHOOL OF COMMERCE

Londra’da çalışarak burslu Master & MBA ve Lisans fırsatı: London School of Commerce, 2015-2016 dönemi lisans, yüksek lisans ve MBA programları için yüzde 40’a varan burs olanağı sağlıyor, ayrıca Türk öğrencilere hem çalışıp hem de burslu lisans-master yapma fırsatı sunuyor.



Burslar hakkında detaylı bilgiye http://ieft.com.tr/i/yurtdisi-egitim/burs_olanaklari adresinden ulaşabilir.