YGS LYS kalkacak mı? Üniversite sınavı kalkıyor mu?

YGS LYS aşamaları kalkacak mı sorusu milyonlarca öğrenci için merak konusu oldu. Yakın zamanda TEOG sistemini kaldırma kararının alınmasıyla birlikte konuyla bağlantılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteye girişte değişiklikler meydana geleceği yönünde ifadelerde bulundu. Peki, öğrencilerin de merakla araştırdığı YGS ve LYS kalkacak mı? İşte, sistem ve açıklamalar hakkında bazı detaylar

YGS-LYS KALKACAK MI?

ABD seyahatinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. TEOG sisteminin kaldırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdikten sonra üniversite sınavında herhangi bir değişiklik olup olmayacağına da değinen Erdoğan, "O da olacak, o konuda da çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Üniversite sınavıyla ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

YGS VE LYS SİSTEMİ NEDİR?

YGS VE LYS ülkemizde ortaöğretimi tamamlayan öğrencilerin, yükseköğretime geçişini veya girişini düzenleyen sistemdir. YGS-LYS sistemi 2 aşamalı sınavlardan oluşmaktadır. İlk aşama sınavı YGS, 1 oturum, İkinci aşama LYS, 5 oturumda yapılmaktadır.

YGS NEDİR?

Her yıl mart ve nisan aylarında gerçekleştirilen YGS sınavı, ikinci sınava girecek adayları seçmek, açık öğretim programları, ön lisans programları ve meslek lisesinin devamı olarak kabul edilen lisans programlarına yerleştirmede kullanılacak puanları üretmek için yapılan bir sınavdır.

Sınav tek oturum olarak uygulanır, süresi 160 dakikadır. Ortaöğretim mezunu yada ortaöğretim kurumlarında o yıl mezun olabilecek öğrenciler başvurabilir. Soruların kapsamı genelde 9. Sınıf dersleridir. Sorularda direk bilgi sormadan çok okuduğunu anlama, mukayese etme, bağlantı kurma ve temel kavramlardan soru gelmektedir.

YGS sonucunda 6 farklı puan türü hesaplanır, bu puan türleri şunlardır.

YGS 1 ve YGS 2 Sayısal ağırlıklı ( Fen- Matematik) puan türleridir.

YGS 3 ve YGS 4 Sözel ağırlıklı ( Türkçe – Sosyal ) puan türleridir.

YGS 5 ve YGS 6 Eşit ağırlıklı (Türkçe – Matematik) puan türleridir.

YGS’ de 150 puan barajını geçmek için her testten 4 net yani yaklaşık olarak 16 net yapmak gerekir.

YGS’ de 180 puan barajını geçmek için her testten 8 net yani yaklaşık 32 net yapmak gerekir.

YGS’deki testlerin LYS puan türlerinin hesaplanmasına etkisi en fazla %40 (*200 puan) olmaktadır. Yani YGS testlerinin MF, TM ve TS puan türlerinin her birine katkısı en fazla %40 dır.

LYS NEDİR?

LYS 5 ayrı oturum halinde gerçekleştirilmektedir.. Her oturumda farklı bir sınav uygulanmaktadır. Dileyen aday tüm oturumlardaki sınavlara katılabilir.

Öğrenciler girmek istedikleri bölümlere göre EN AZ İKİ LYS’ye katılmak zorundadır.

YGS’de 180 barajı geçen herkes LYS’ye girebilir.

Sorular Lise 10, Lise 11 ve Lise 12 ağırlıklı konulardan oluşmaktadır. Lise 9 konularından da az oranda soru gelmektedir. Soru tarzları da daha çok bilgiye dayalı sorulardır.

Haziran ayı içinde (iki hafta sonu cumartesi-Pazar olacak şekilde 4 günde) her bir LYS tek oturumda uygulanır. . Sorular bilgi düzeyini ölçmek için sorulur.

Lisans Yerleştirme Sınavı şu bölümlerden oluşmaktadır.

LYS 1 ( Matematik 80 soru),

LYS 2 (Fen Bilimleri 90 soru),

LYS 3 (Edebiyat-Coğrafya 80 soru),

LYS 4 (Sosyal Bilimler 90 soru),

LYS 5 (Yabancı dil 80) soru

Eğer sadece MF puan türünde bir lisans programına yerleşilmek isteniyorsa YGS+LYS-1(Mat-Geo)+LYS-2(Fen Bil.) sınavlarına girmek yeterli olacaktır.

Sadece TM puan türünde bir lisans programına yerleşilmek isteniyorsa YGS+LYS-1(Mat-Geo)+LYS-3(Ed-Coğ) sınavlarına girmek yeterli olacaktır.

Sadece TS puan türünde bir lisans programına yerleşilmek isteniyorsa YGS+LYS-3(Ed-Coğ)+LYS-4 (Sos Bil) sınavlarına girmek yeterli olacaktır.

Sadece Dil puan türünde bir lisans programına yerleşilmek isteniyorsa YGS+LYS-5 (Dil) sınavlarına girmek yeterli olacaktır.

Tüm puan türlerinden tercih yapılmak isteniyorsa YGS+LYS-1+LYS-2+LYS-3+LYS-4+LYS-5 sınavlarına, yani bütün sınavlara katılmak gerekmektedir.