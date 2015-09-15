YGS-LYS’de “KEŞKE” demeyin!

Keşke,



• İstediğim bölüm için ne kadar çalışmam gerektiğini bilebilseydim…

• Sınava kadar olan süreyi verimli kullansaydım…

• Biri bana hangi gün, neyi, ne kadar çalışmam gerektiğini söyleseydi…

• Tüm soru tiplerine hâkim olsaydım…

• Çözdüğüm her testte eksiklerimi anında görebilseydim…

• Eksiklerimi zaman kaybetmeden fark edip daha verimli çalışabilseydim…

• Her adımımda istediğim bölüme olan yakınlığımı/uzaklığımı bana söyleyen biri olsaydı…

• Takıldığım konularda bir öğretmen bana özel ders verseydi…

• Türkiye çapında yapılacak deneme sınavlarına katılsaydım, başarı sıralamamı görseydim…

• Biri beni sürekli motive etseydi ve yapmam gerekenleri hep hatırlatsaydı?



Bu listeyi uzatabiliriz. Sınav sonucu elinize ulaştığında “KEŞKE…” dememek için Uğur Raunt’la tanışmalısınız.



Türk Telekom Grup Şirketi Sebit’in 28 yıllık eğitim teknolojileri birikimiyle geliştirdiği Raunt zekâsı ve online içerikler ile Uğur Eğitim Kurumlarının 47 yıllık deneyiminin eseri Uğur Yayınları’nın bütünleştiği Uğur Raunt, üniversiteye hazırlıkta yeni bir dönem başlatıyor.



Yeni Nesil Üniversiteye Hazırlık Platformu Uğur Raunt, iddialı bir dershanenin öğretme ve test programını; özel ders öğretmeninin öğrenci üzerindeki dikkatini, takibini ve birebir ilgisini; tecrübeli bir rehberin yönlendirmesini tek bir platformda birleştirerek, üniversite adaylarının evlerine getiriyor.



Uğur Raunt, adayların “keşke”lerini tamamen ortadan kaldırarak, onlara sadece üniversiteyi değil, istedikleri üniversite ve bölümü kazandırmayı hedefliyor. Üniversite hazırlık sürecinin başından sonuna kadar sunduğu kişiselleştirilmiş rehberlik hizmeti, çalışma planı ve zengin içerikleriyle YGS ve LYS adaylarını eksiksiz bir şekilde sınava hazırlıyor.



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