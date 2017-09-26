YGS-LYS 4 puan türü nedir? 18 puan türü kalkıyor!

18 puan türünün kaldırılacağı duyurusunun yapılmasının ardından 4 puan türüne dikkat çeken YÖK Başkanı Yekta Saraç, bu puanların neleri kapsayacağını ve sınav sistemindeki yerini açıkladı. 4 puan türü ile sınavın değerlendirileceğini duyuran Başkan Saraç, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanlarının sistemin göbeğinde yer alacağı bilgisini verdi. İşte, 18 puan türü nedir ve 4 puan türü neleri kapsıyor sorusunun cevabı

4 PUAN TÜRÜ NELERİ KAPSAYACAK?

Üniversite giriş sisteminde yapılacak değişiklikle, yükseköğretim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları ile girilecek. Baraj puanı yine olacak. Belli alanlarda uygulanmakta olan başarı sıralaması şartının aranmasına devam edilecek.

Yeni sistemde Türkçe ve matematik sınavın merkezinde olacak. Temel Türkçe ve temel matematiğin her puan türünde etkisi olacak. Milli Eğitim müfredatı daha önce olduğu gibi yine sınavda sorgulanmaya devam edecek. Yeni sistem yüksek ihtimalle bu yıl uygulanacak.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye girişte yapılan düzenlemelere ilişkin, "Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız. 18 puan türünü azaltmaya gidiyoruz. Öğrencilerimiz çalışma yöntemlerini değiştirmesinler sıkı sıkı derslerine sarılsınlar. Daha yalın, sade ve sistemli yönetilir hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Diğer önemli bir değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. 18 puan türünde de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak.

18 PUAN TÜRÜ NEDİR?

YGS ve LYS sınavında 18 puan türünde değerlendirilen öğrenciler, yeni sistemde 4 puan ile değerlendirilecek. İşte, son sınav sisteminde kullanılan 18 puan türü ve kapsamları;

YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6

MF-1, MF-2, MF-3, MF-4 Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji

TM-1, TM-2, TM-3, Matematik Türk Dili ve Edebiyatı Coğrafya-1

TS-1, TS-2 Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1, Tarih, Coğrafya-2, Felsefe Grubu, Din Kül. ve Ahlak Bil.

DİL-1, DİL-2, DİL-3 Yabancı Dil