YGS görünümlü TYT... YÖK, YKS’yi değiştirdi

Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 9 kasım gecesi saat 22.00’de yapılan açıklamaylayine değişikliğe gidildi. Yeni üniversiteye giriş sisteminde ilk açıklamada birinci oturumda sadece 40 Türkçe, 40 matematik olmak üzere toplam 80 soruya 90 dakika verilmişti. YÖK, 9 kasım gecesindeki açıklamada ise eski YGS sistemini hatırlatan bir düzenleme yaptı. Hem sınavın gününü değiştirdi, hem de yeni testler ekledi. İlk açıklamada 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah saatlerinde TYT, öğleden sonra ise ikinci aşama sınavı yapılacağı paylaşılmıştı. 9 kasım gecesi yapılan açıklamada ise ikinci aşama pazar gününe alındı.İlk açıklanan iki dersten iki teste yedi ders daha eklendi. YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada “Yükseköğretim Kurulu’nun topluma hizmet temel fonksiyonu göz önünde tutulduğunda paydaşların görüşlerine ve eleştirilerine dikkate alması tabiidir. Bu çerçevede yapılan müzakere ve analizler neticesinde Yükseköğretim Kurulu olarak yeni ölçme ve değerlendirme sistemine “tedrici geçişi” de dikkate alarak öğrencilerimizin, ailelerinin ve kamuoyunun kaygılarını azaltıcı ve giderici yönde, TYT’de kısmi değişiklikler yapılmıştır” denildi.

DİN, FELSEFE VE FEN TESTİ EKLENDİ

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’nda, Türkçe testindeki 40 soruya ek olarak 20 sosyal bilimler (coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve tarih) sorusu daha eklendi. Matematik testindeki 40 soruya ek olarak da 20 fen bilimleri sorusu (biyoloji, fizik ve kimya) olmak üzere TYT’de toplam 120 sorunun yer alması kararlaştırıldı. Daha önce açıklanan soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe gidilmedi. 120 soru için sınav süresi 135 dakika olarak belirlendi.

İKİNCİ AŞAMA PAZAR GÜNÜNE ALINDI

Sınavın iki oturumunun tek günde yapılması yerine, ilk aşamanın cumartesi sabahı, ikinci aşamanın ise pazar sabahı yapılması kararlaştırıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil sınavının ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verildi. İkinci oturumda ve dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Lisans programlarına yerleştirme için puan türleri, daha önce açıklandığı gibi sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puanı şeklinde olacak.

HANGİ TESTTE NE KADAR SORU VAR?

Türkçe: 40

Sosyal Bilimler : Coğrafya (5), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (5), Felsefe (5), Tarih (5)

Temel Matematik: 40

Fen Bilimleri: Biyoloji (6), Fizik (7), Kimya (7)

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