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    Yetkililer uyardı: Gerekli olmadıkça çıkmayın

    AA
    22.10.2017 - 10:09 | Son Güncelleme:

    İngiltere genelinde etkili olan ‘Brian’ fırtınası, günlük hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer halkı olası zararlara karşı uyardı.

    İNGİLTERE’nin orta bölgeleri, güneyi, Galler ile İrlanda genelini etkisi altına alan fırtınanın hızı, bazı bölgelerde saatte 130 kilometreye ulaştı. Şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle birçok bölgede sarı ve turuncu alarm veren meteoroloji kurumu, halkı, ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı uyardı. Kurum, fırtına sebebiyle ağaçların devrilebileceği, dev dalgaların oluşabileceği, elektrik kesintileri ve sel yaşanabileceğine yönelik halkın dikkatli olması gerektiğini belirtti.
    İngiltere geneli için 40 ayrı noktada sel uyarısı yapılırken, Galler’de kara, demir ve deniz yolu ulaşımında aksamalar yaşandı. Bazı tren ve feribot seferleri kötü hava dolayısıyla iptal edilirken, deniz kıyısındaki yollar da dev dalgalar sebebiyle kapatıldı. Seyahat şirketleri, müşterilerine, yola çıkmadan önce firmalarla irtibata geçmeleri tavsiyesinde bulundu.
    Yetkililer, hava durumu normalleşene kadar vatandaşların gerekli olmadığı sürece dışarıya çıkmaması ve seyahat etmemesi yönünde çağrı yaptı. Hafta sonu boyunca şiddetli yağış ve rüzgar görüleceği kaydedildi.

    Etiketler: BRIAN
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