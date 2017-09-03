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Yetki karmaşaları mercek altında

Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
03.09.2017 - 21:19 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 21:19

HÜKÜMET, referandumun ardından bakanlıklar arasında yetki karmaşasını önlemek için çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında kurumlardan yetki çakışması yaşanan alanların ivedilikle belirlenmesi istendi. Çalışmayla bürokratik sürecin sadeleştirilmesi ve daha hızlı hizmet verilmesi amaçlanıyor. Başbakanlık tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında yetki çakışmalarıyla ilgili tüm bakanlık müsteşarlarının katılımıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından başlatılan çalışmayla ciddi anlamda zaman ve kaynak israfına neden olan çakışmaların, giderilmesi hedefleniyor. Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde mevzuattan veya yetkiden kaynaklanan sorunlarla mevzuat çakışmasından kaynaklanan sektörel sıkıntılar belirlenecek. Başbakanlık tarafından tüm bakanlıklara ve kurumlara gönderilen yazıda, yetki çakışmalarının neler olduğu, bu çakışmaların hangi mevzuattan kaynaklandığı, çakışmanın yaşandığı kurumlar, yetki çakışmasının yarattığı sorunlar ve yetkili olması gereken kurumların belirtilmesi istendi. Çalışmayla çakışan alanların ve görevlerin ortaya çıkarılarak yeni bir düzenlemeye gidilmesi planlanıyor. Çalışmayla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “bürokratik oligarşi”nin azaltılması, idari süreçlerin iyileştirilmesi ve etkin hale getirilmesi planlanıyor.  

Etiketler: Erdoğan , Hükümet , gazetehaberleri
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