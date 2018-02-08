Yetim Zeyna’dan Emine Erdoğan’a mektup

‘SAVAŞ BİTSİN’

Zeyna Alttan, mektubunda duygularını şöyle dile getirdi: “Ben Zeyna Alttan. Tayibe’de yetimhanede yaşıyorum. Benim mesajım Türkiye’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve eşi Emine Erdoğan’a. Ayrıca Türk Kızılayı’na göndermek istiyorum. Onlara çok şükrediyorum. Çünkü Türk kardeşlerimiz bizim için her türlü yardımda bulundular. Ben Han Şihon Köyü’ndenim, İdlib kırsalında. Babam 4 sene önce şehit oldu. Ve ben o zamandan beri bu yetimhanede yaşıyorum. Ben Türk Kızılayı’nı çok seviyorum. Onlar bize meyve suyu, süt ve bisküvi getiriyorlar. Ben ve yetim çocuklar çok mutlu oluyoruz. Türk Kızılayı burada Sevgi Butiği açtı. Sevgi Butiği’nde istediğimiz kıyafetleri bulup alabiliyoruz. Şu an üzerimdeki kırmızı montu Sevgi Butiği’nden aldım. Son olarak ülkemdeki savaşın bitmesini istiyorum. Bu mesajımın size ulaşmasını istiyorum. Ve sizinle görüşmek istiyorum.”

8500 ÇOCUK

Türk Kızılayı’nın Suriye’de 12 yetimhanesi, 9 kampı bulunuyor. Yetimhanelerde savaşta ailesini kaybetmiş yaklaşık 8 bin 500 çocuk bulunuyor. Zeyna’nın da olduğu Sarmada ilçesindeki Tayibe yetimhanesinde 1579 kişi barınıyor.