Yeter’le şaşırtacak

◊ Yeni projeniz “Siyah Beyaz Aşk” bugün yayın hayatına başlıyor, hayırlı olsun. Projeyi kabul etme süreciniz nasıl gelişti?

- Teşekkür ederim. Umarım uzun soluklu olur, seyircisini bulur. Aslında daha önce oynamadığım türden bir karakter bu. Tereddüt etmedim değil açıkçası. Belki beni takip eden seyirciler biraz şaşıracaktır, hep beraber izleyip göreceğiz.



◊ Yeter Aslan karakterine hayat veriyorsunuz. Karakterden biraz bahseder misiniz?

- Karakterin iki yanı var. Bir tarafı fütursuz ve çenebaz bir mizaç. Aklına geleni söylüyor. Çenesi düşük. Bir yandan da şimdi burada bahsetmemin erken olacağı bir dramı var. Bu dram onun belini büküyor.

Duygusal olarak çok yalnız. Belki de bu yüzden çenesine vuruyor. Olumlayabileceğim bir karakter değil ama anlayabileceğim bir karakter Yeter.





OYNAMAKTAN ZEVK ALACAĞIM ROLLERİ SEÇİYORUM



◊ Canlandıracağınız karakterleri seçerken neye dikkat ediyorsunuz?

- Bir oyuncu olarak oynamaktan zevk alacağım karakterleri seçmeye çalışıyorum. Rolün büyüklüğü veya küçüklüğünün benim için gerçekten hiçbir önemi yok. Yeter ki ana hikaye kurgusunda olsun.

Çünkü ana hikayeye vurgu yapmayan karakterler derinlikli yaratılmamış oluyor ve ne yazık ki oynaması da zevkli olmuyor. Asıl önemlisi, rolden çok projenin içeriği ve yapım koşulları benim için daha belirleyici oluyor.



◊ Sizce hayat siyah ve beyaz, iyi ve kötü olarak kesin çizgiler ile ayrılır mı?

- Bence evet. Siyah beyaz. Ama dönüşebilir ve değişebilir. Çabamız bu yönde olmalı. Zaten hayat dediğiniz çoğunlukla bu çabamızdan ibaret. Oynadığım karakterin de tüm çabası siyahı beyaza çevirmek bir yandan da.



◊ Oyunculuk dışında da yoğun bir programınız var. İşleri bir arada yürütmek zor oluyor mu?

- Evet çok yoğun bir programım var genel olarak. Enerjim var ve bunu yararlı işlere kanalize etmeliyim diye düşünüyorum. Yeni açtığımız oyunculuk okulu şimdilerde en çok zamanımı ve enerjimi alan çok heyecan verici bir yapı benim için. Cihangir Atölye Sahnesi (CAS) adını verdiğimiz mekanımızda 3 yıl ücretsiz eğitim verecek bir konservatuvarımız var.

Sınavlarımız yeni bitti. 230 başvuru içinden 7 aşamalı bir sınav maratonu ile 14 öğrenci seçtik. Çok genç ve yetenekli oyuncular geliyor... Ayrıca Kamera Oyunculuğu, Temel Oyunculuk ve Oyun Atölyeleri gibi herkesin katılabileceği eğitim programlarımız var.









HİÇ PLAN YAPARAK YAŞAMADIM



◊ Bir süredir tiyatro sahnesinden uzaktasınız, planlarınız arasında tiyatro var mı?

- Plan yaparak yaşamadım hiç... Mesela bir okulumuz olacağı da aklımın köşesinden geçmezdi. Hayata karşı esnek olmaya çalışıyorum. Eğitim ve amatör oluşumlar beni daha çok cezbediyor. Profesyonel tiyatroyla aram pek iyi olmadı bugüne kadar. CAS’ta yapılan üretimler muhakkak seyirci ile buluşacaktır. Bu kısım beni daha çok heyecanlandırıyor.



◊ Meslek hayatınızda hiç keşkeleriniz oldu mu?

- Olmadı. Çoğunlukla yerinde kararlar verdiğimi düşünüyorum (Gülüyor.) Ya da keşkelik durumlar olmuştur ama ben farkında değilim. Çünkü her şeye olumlu tarafından bakarım. Bu nedenle “keşke”lerden çok “iyi ki” ler var.



◊ Hayatınızda vazgeçemediğiniz, olmazsa olmaz dediğiniz bir şey var mı?

- Var tabii, öğrencilerim... Onlarsız hayat çok lezzetsiz olurdu. Onlarla birlikte benim öğrenciliğim de devam ediyor. Hep yeniden öğreniyorum ve yenileniyorum.

Zorunlu olmadıkça makyaj yapmam

◊ Çok güzel bir kadınsınız, özellikle yaptığınız bir bakım veya dikkat ettiğiniz bir beslenme düzeniniz var mı?

- Çok teşekkür ederim. Bana çok sık sorulan bir soru bu. Hayır hiç bir özel bakım uygulamıyorum. Süsle püsle pek aram yok. Çok zorunlu olmadıkça makyaj da yapmam. En çok dikkat ettiğim şey uyku. Bir de stresten uzak durmak. Bir de vitaminlerle biraz ilgileniyorum. Bu tür destekler cildimize ve beden sağlığımıza çok iyi geliyor.



◊ Siyah Beyaz Aşk için neler söylemek istersiniz?

- Siyah Beyaz Aşk çok hareketli bir dizi oluyor. Hem ele aldığı durumlar açısından hem de işlenişi bakımından. Güzel bir dizi olacak. Seyircinin hem her türlü duyguyu tadabileceği hem de çok merak edeceği bir dizi.