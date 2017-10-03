Yeteri kadar su içmenizi sağlayacak 5 lezzetli ve kolay yol

Suyunuza aroma katın

Birçok insan suyu tatsız bulduğu ve içerken zevk almadığı için yeterince içemez. Bu yüzden suya aroma katmak, su içmeye karşı daha istekli olmanızı sağlayabilir. Suyunuzun içine limon, elma veya salatalık dilimleri atabilirsiniz. Veya nane yaprakları, çubuk tarçın da koyabilirsiniz. Tüm bu lezzetli yollar, daha fazla su içmenizi ve aynı zamanda su içerken keyif almanızı sağlar.

Suyu gözünüzün önünde bulundurun

Su içme alışkanlığı kazanmakta zorlanıyorsanız, bir süre bunu kendinize hatırlatmalısınız. Çünkü bazen su içmemenizin tek nedeni, aslında aklınıza gelmiyor oluşudur. Oysa su, bizim için hayati önem taşıyan ve unutulmaması gereken bir içecektir. Bu yüzden iş yerinizde masanızın üstünde; yatağınızın başucunda bir sürahi; çantanızda bir su şişesi bulundurmaya özen gösterin. Kısacası en çok vakit geçirdiğiniz yerlere, size su ihtiyacınızı hatırlatacak işaretler bırakın. Emin olun, bu sayede gün içinde daha fazla su içmiş olacaksınız.

Suyunuzu her zaman serin tutun

Çok soğuk değil ama oda sıcaklığından biraz daha soğuk bir su, her zaman insana daha lezzetli gelir; çünkü içimi daha ferah ve kolaydır. Bu yüzden suyunuzu serin tutmaya özen gösterin. Bu şekilde su içme isteğiniz daha fazla artacak ve suyun tadını daha lezzetli bulacaksınız.

Kendinize hedef koyun

Günlük su tüketiminizin hesabını tutun. Daha sonra eğer yeterince su içmediğinizi düşünüyorsanız; mutlaka içtiğiniz su bardaklarını sayın. Kendinize bu konuda hedefler koymanız, su içmek konusunda daha istekli olmanızı sağlayabilir. Mesela kendinize öğle yemeğine kadar 600 ml su içme şartı koşun ve bunun sonucunda da belli ödüller koyun. Bu sayede, su içmek sıkıcı bir iş olmaktan çıkıp eğlenceli bir hale dönüşebilir!

Yemekten önce veya sonra mutlaka su için

Su içme alışkanlığı kazanmak için her yemekten önce veya sonra su için. Çünkü su içmeyi herkes unutabilir ama yemek yemeyi asla! Yemeklerden önce veya sonra 1 bardak su içtiğinizde hiç yoktan 1 litre su tüketmiş olursunuz. Bu da zamanla alışkanlık kazanmanızı sağlar.