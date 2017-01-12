Yeter korkuyoruz

Bir hayranı Moffatt'ın bu kadar abartılı zayıflamış olmasının kendisini korkuttuğunu söyleyerek "Bence çok fazla kilo verdin" yorumunu yaptı. Bir başka takipçisi de "Evet, güzel ama lütfen daha fazla zayıflama. Herkes seni olduğunu gibi seviyor" diye yazdı.



Bir başka takipçisi ise "Sen eskiden olduğun gibi güzeldin. Fazla gaddar olmak istemem ama çok fazla zayıfladın ve bu makyaj da senin güzel yüzün için çok fazla" mesajıyla Moffatt'ın görüntüsünden memnun olmadığını dile getirdi.

İşte Moffott'ın hayranlarını korkutan o hali.