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    'Yeter kıyafetime karışma' günü

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    28 Temmuz 2017 - 23:44Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 23:45

    İSTANBUL’daki kadın platformları, son dönemde ‘şort giydi’, ‘eteği, kısaydı’, ‘dekolte giymişti’ gibi bahanelerle kadınlara yönelik şiddetin artmasını protesto etmek için bugün saat 19.00’da Kadıköy Süreyya Operası önünde eylem düzenleme kararı aldı.

    Kadın platformları tarafından hazırlanan bildiride kadınların yaşam tarzına yönelik saldırılarla ilgili raporlara göre temmuz ayı henüz tamamlanmamışken 7 kadın ‘sigara içme’, ‘şort giyme’ gibi bahanelerle erkekler tarafından saldırıya uğradığı vurgulandı.

    Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Ayşegül Terzi, Ebru Tireli, Melisa Sağlam, Canan… Her biri ve daha nice kadın giyim tarzı bahane edilerek saldırıya uğradı. Kadınlar için adalet sağlanmış olsaydı, başka kadınlar artık kıyafetleri bahane edilerek saldırıya uğramayacaktı. ”

    Etiketler: kadına şiddet , kadın hakları , gazetehaberleri
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