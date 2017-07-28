'Yeter kıyafetime karışma' günü

Kadın platformları tarafından hazırlanan bildiride kadınların yaşam tarzına yönelik saldırılarla ilgili raporlara göre temmuz ayı henüz tamamlanmamışken 7 kadın ‘sigara içme’, ‘şort giyme’ gibi bahanelerle erkekler tarafından saldırıya uğradığı vurgulandı.



Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Ayşegül Terzi, Ebru Tireli, Melisa Sağlam, Canan… Her biri ve daha nice kadın giyim tarzı bahane edilerek saldırıya uğradı. Kadınlar için adalet sağlanmış olsaydı, başka kadınlar artık kıyafetleri bahane edilerek saldırıya uğramayacaktı. ”



