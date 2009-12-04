Yeter Denizli Yeter

CSKA maçı öncesinde sen en iyi oyuncularını dinlendirdin sözüm ona... İyi yaptın, helal olsun sana... Sanki bu takımı Avrupa Ligi'ne taşıyacaksın. Ne ayak anlamıyorum... Senin hiç mi 11' in olmayacak... Ya da bir ağırlığın...

Maça başlarken sen bu maçı beyninde kaybetmişsin zaten, Nihat ve Nobre ile başlamakla... Kartal bu oyuncularla hep eksik... Dön eski yazılarıma bak... Nihat'ı yerden yere vuran, Nobre' yi eleştiren ve Tabata'dan bir yol olmaz diyen benim... Dedim de ne oldu sanki. Doğru senin kadar benim futbol bilgim ve geçmişim yok. Yok ama sayın hoca sen de artık şova döktün işi. Yok bilmem kaçıncı hafta gelsin, yok 30. hafta şampiyonuz... Yapma hoca bir gün güldürme kendini...

Cemal Erbaş yazıyor

Beşiktaş zayıf rakibi Diyarbakır karşısında çok olmasa bile maçı kazanabilecek poziyonları buldu ama şahsi Nihat ve tatilde Nobre değerlendiremedi pozisyonları maalesef. Ve her iki taraf sahadan 1'er puanla ayrıldılar... Yazık İnönü'de ligin en zayıf halkasına 2 puan kaybetti Kara Kartal. Nedeni çok açık... Mustafa Denizli...

Umarım hoca düşündüğün olur ve CSKA maçında Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Ligi'ne taşırsın... Yoksa bu kaybedilen iki puan ileride başına iş açacak haberin olsun... Bu kulüp 106 yıllık çınar doğru fakat yıkılmak üzere. Sebepleri ortada. Başkana olan borçlar ve kulübün diğer borçları ve yapılan tonlarca yanlış transferler... Umarım bir gün kapalı önünde herkes hesabını ödeyebilir tribünlere...

Sekiz hafta puan kaybetmek gerçekten acı oldu..

Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz,

Süleyman Seba'ya kalmadı Kartal

Yıldırım'a kalmaz...

Alkışlar Beşiktaş tribünlerine... Hep destek tam destek...

Ve Diyarbakırlılar'ı terör örgütü gibi görmediklerinden dolayı... Teşekkürler çArş ı... Doğrusu olanı yaptınız...