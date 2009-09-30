Yeter artÄ±k yeter

Cemal ErbaÅŸ yazÄ±yor

MaÃ§a Ã§Ä±karken Mustafa Denizli'nin ne planÄ± vardÄ±. Ben anlamadÄ±m. Ã‡ok yaÅŸlandÄ±n hocam Ã§ok . Sen TÃ¼rkiye liginde ÅŸampiyon olan bu takÄ±ma ne yaptÄ±n. Bu takÄ±m bu hale nasÄ±l geldi. Gece yatarken hiÃ§ mi vicdanÄ±n sÄ±zlamÄ±yor. BeÅŸiktaÅŸ sizin oyuncaÄŸÄ±nÄ±z deÄŸil. Sn. DemirÃ¶renâ€™in hele hiÃ§ deÄŸil. Bu camia o kadar bÃ¼yÃ¼k ki sizleri nefesiyle yÄ±kar geÃ§er. 8 milyon euro ya sen Tabataâ€™yÄ± al oynatma. Fink oynasa ne olur oynamasa ne. Ama neden aldÄ±n.Yenilgi elbette olacak. Ama o da bir yere kadar.Matematiksel olarak devam etse de bu gece BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in Åžampiyonlar Ligi bitti. UEFAâ€™ya katÄ±lmasÄ± ise bu futbolla mÃ¼mkÃ¼n bile deÄŸil. Ligin dibine demir atÄ±ldÄ±. Soruyorum ÅŸimdi geriye ne kaldÄ±.Bu maÃ§Ä±n tek sorumlusu SayÄ±n Denizliâ€™dir. Ä°stifa mÄ± eder, yoksa kovulur mu bilmem ama, artÄ±k ÅŸerefiyle onuruyla geldiÄŸim dediÄŸi kulÃ¼bÃ¼nden ayrÄ±lma vakti geldi.TÃ¼rkiye'ye hangi yÃ¼zle dÃ¶necekler. BirkaÃ§ futbolcu (Ernst,Serdar,Sivok,Ferrari,Ekrem) ve malzemeciler hariÃ§ diÄŸerleri dÃ¶nmeseler de olur.SayÄ±n BaÅŸkan, tekrarlÄ±yorum ama BeÅŸiktaÅŸ babanÄ±zdan size armaÄŸan edilmiÅŸ pahalÄ± bir oyuncak deÄŸil. Bu kadar taraftarÄ± Ã¼zmeye kimsenin hakkÄ± yok. OlmayÄ±nca olmuyor. ZorlamanÄ±n anlamÄ± yok.Ve rica ediyorum. SakÄ±n ne BaÅŸkan ne de Denizli Ã§Ä±kÄ±p da maÃ§ta ÅŸanssÄ±zdÄ±k, daha iyi olacaÄŸÄ±z, iyi yoldayÄ±z diye abuk sabuk konuÅŸmalar yapmasÄ±nlar. Bu taraftarÄ±n sabrÄ± taÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r artÄ±k. SayÄ±n Denizli RÃ¼ÅŸtÃ¼' yÃ¼ de al git.