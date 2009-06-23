'Yeter artık' diyenler 5

ALPER ALPÖZGEN

Bu inşaat için devlet 7/24 çalışıyor. Bittiğinde ne kadar

hızla, ne büyük bir hizmet yaptıklarını göstermek için hiç durmaksızın

çalışıyorlar ve onların hizmet aşkı yüzünden biz Harbiye sakinleri sabaha

kadar, kum kamyonlarının çarpan kapaklarını, ağır sanayi makinelerinin

gürültüsünü, vinç seslerini dinliyoruz. Gece yorgun argın başınızı

yastığınıza koyduğunuzda yerin dibini kazan direnaj makinelerinin

gürültüsünden uyuyamıyoruz. Tam uykuya daldığınızda yükünü boşaltmış bir

kamyonun çarpan kapağından çıkan müthiş gürültüyü kurşun ya da patlama sesi

sanarak yatağınızdan fırlıyorsunuz.

Bu durumdan şikayetçi olmak için önce polisi aradım, bana bu gibi şeylerle

zabıtanın ilgilendiğini söylediler. Sonra zabıtayı aradım: Onlar da bir şey

yapamayacaklarını kendilerinin belediyeye bağlı zabıta olduklarını, valiliğe

bağlı zabıtayı aramam gerektiğini söylediler. Böylece iki farklı zabıta

çeşidi olduğunu öğrendim. Son olarak valiliğe bağlı zabıtanın numarasına

ulaşıp onları aradığımda: Bu bir devlet inşaatı olduğu için bir şey

yapamayacaklarını söylediler. Gündüz şehir trafiğine kamyon sokamadıkları

için gece çalışıyorlarmış.

Devlet, gündüz şehir trafiğine kamyon sokamama yasağını delmemek için, gece

şehir içinde inşaat gürültüsü yapılmaması yasağını deliyor. Madem hizmet

aşkıyla kendi koydukları yasakları kendileri delecekler; bari gündüz şehir

trafiğine kamyon sokmama yasağını delsinler de biz de geceleri rahat bir

uyku çekelim.





EMİNE KARA

Selamlar, kim başlattıysa tebrik ederim...

Çıldırmak üzereyim, ne olacak bunu sonu derken haberi okuyunca rahatladım, benim gibi birilerininde muzdarip olması harika...

Hangibirini değinsem, gece uyumaya çalışırken 01.00'den sonra sokakta ÇÖP KONTEYNERİNİN çıkardığı korkunç gürültü, konutlarda duvara asılan plazma tv'lerin bangır bangır sesleri, cep telefonlarıyla toplum içinde veya toplu taşıma araçlarında bağıra bağıra gereksiz konuşmalar, gereksiz KLAKSİYON sesleri..daha neler neler. durdurun lütfen.. teşekkür ederim.

JALE UK

merhaba, ne guzel dusunmussunuz "yeterartik" fikrini, umarim basarili olur. ben kusadasi yat limani girisinin karsisindaki disko'nun sabah

saat 05:00'lere kadar gumbur gumbur muzik calmasina yeter artik demek istiyorum, daha dogrusu umuyorum. ulkemizde isler masallahlarla ve insallahlarla yurutulmeye calisiliyor, yeter artik cahil insanlar tarafindan bu memleketin yonetilmesi.

tesekur ederim ve iyi calismalar dilerim.

BULUT ESİN

• Birincisi kaldırıma park eden araç sahipleri bir SUÇ İŞLİYOR ve bunun yasalarda UYGUNSUZ PARK olarak karşılığı bulunmakla beraber, bu suçun bir bedelide mevcuttur.

• İkincisi bu suçu işlerken kaldırıma yasak parkın önlenmesi açısından önceden ilgili Belediye tarafından yapılan mantarları sökerek KAMU MALINADA ZARAR veriyor. E bu da illaki bir suç teşkil ediyor ve bununda yasalarda cezai olarak karşılığı bulunmakta.

• Üçüncüsü ilgili yerlere şikayet ettiğinizde hiç bir işlem yapılmıyor. En azından benim şikayetlerim her zaman karşılıksız kalıyor veya hep benim şansıma yoğunluktan ilgilenilmiyor !! Bu arada benim şikayetlerimin sebebi uygunsuz park yüzünden kaldırımda yürüyecek yer kalmamasının BANA ENGEL OLMASINDAN DOLAYI DEĞİL ! Orada yürüyecek olan YAŞLILARIN, ENGELLİLERİN, KÜÇÜK YAŞTAKİ VATANDAŞLARIN, BEBEK TAŞIYAN ANNELERİN araç yolundan yürüyüpte bir kazaya maruz kalmaması içinidir. Yani tamamen toplumsal sorumluluk olarak bu şikayetimde bulunuyorum. Ama görün gelin ki yapılan işlemler ve araç sahiplerinin o hassas duyarlılığı ortada !

• Dördüncüsü ise araç sahiplerinin bu suçu işlemesine teşvik eden şey; yani kanunda bu suça ilişikin belirtilen cezai işlemin uygulanmamasıdır.

Eee ozaman çok güzel bir teklifim olacak !; bütün kaldırımlar sökülsün, hepsi araç yolu olsun! Yayalarla araçlar aynı yerde yol alsın. Daha mantıklı, en azından boşuna şikayet eden olmaz, en azından araçlara yol açılır. Haksız mıyım...

SEYİT KOYUNCU

Evet, bende farklı bir gürültü kirliliğini gündeme getirmek istiyorum.

Havai Fişekler.

Hasta Yatağında yatıyor, İşe gidecek insanlar uyumaya çalışıyor, Tam çocuğunu yeni uyutmuşsun ki birde bakıyorsun hemen binanızın yanıbaşıdaki parkta peş peşe güm güm güm havai fişek patlamaları. Bunlar gecenin geç saatlerinde saat 23.00-24.00 sıralarında oluyor. İşte ondan sonra geceniz zehir oluyor. saygılarımla Bilgilerinize- Ankara'dan

VOLKAN ATALIK

Ankara Keçiören'de durmak bilmeyen, gecelere kadar devam eden, ankara havası müzikli sokak düğünlerinin sesine yeter artık!

ÇAĞLAYAN ÇATAL

Sayın Yetkili,

Öncelikle böyle bir konuya değindiğiniz için size minettarım.Tam da dün akşam muzdarip olduğum konuya parmak bastınız.Şişli gürültü konusunda Türkiye'de 1 numara.Maalasef bu konuda belediyenin de yaptığı hiçbir şey yok!Sayın Sarıgül'e buradan sesleniyorum!Gürültü kirliliği,Çevre düzenlemelerinden yeşil alanlardan daha önemli bir konudur Şişli için.Çünkü insanın ruh sağlığını çok daha fazla tehdit ediyor gürültü.

Ben Fulya'da oturuyorum.Günde en az 2-3 defa sebze -meyve satıcısı bağıra çağıra geçer.Defalarca mail attım.Gelen cevap bulunduğunuz bölgede böyle bir şey tespit edemedik.Ayrıca dün başıma gelen olay daha kötü.Yanımızdaki Gökkuşağı İş Merkezinde Pazar gününden beri başlayan tadilat sabah 9da başladı ve gece 11e kadar matkap sesleriyle sürdü.Eşim hasta ve oğlum bu seslerden koktu,uyuyamadı.2 defa polisi aradım.Ne gelen ne giden.Eğer Sayın Mustafa Sarıgül gürültü konusuna eğilmez ve çözüm bulmazsa 4-5 yıl sonra Şişlide yaşanmaz.

Saygılarımla,

Çağlayan Çatal

Şişli -Fulya Sakini

KEMAL KAMİL HAN

Teşekkürler Hürriyet,

Yine duyarlı insanları stres topuna çeviren bir konuya el atmışsınız.

Benim şikayetim son günlerde çoğalan arabalardaki mahalleye konser verir gibi çok güçlü

müzik çalanlar,ne müziği belli olmayan dangır dungur bir gürültü,ve birde korna çaldığı zaman

ayağınızı yerden yarım metre yukarı sıçratan korna sesleri,bu kadar başı boşluk,bu kadar kadere

terk edilmek,sahipsiz idarecisiz bir dağ başında yaşıyormuş havasını veriyor.

Aslındaokadar çok konu varki hangi birini yazacağımızı şaşırıyoruz,çünkü bizi idare etmeye çalışanlar

o kadar acizlerki ya bunları masus yapıyorlar,yada bu idareciliği zerre kadar bilmiyorlar,tam arap saçına

dönüşen kargaşa,hele seçimlerden sonra dahada belirginleşti.

Saygılarımla.

Kemal Kamil Han

İBRAHİM KESER

Sn.Yetkililer,

Yaşadığımız ortmlarda katlanmak zorunda olduğumuz

Olumsuz yaşam şartları için göstermiş olduğunuz duyarlılığınız

için teşekkür etmek istediğimi belirtmeden geçemeyeceğim.

Ses Kirliliği, Hava Kirliliği, Trafik Kirliliği ve daha bir çok konuda

Şikayetleri sıralamakla bitmez.

Benim yaşadığım çevre Ataken Mahallesi Halkalı-İkitelli

Mahmutbey gişeler ve sanayinin hiç bitmeyen ses kirliliği

gece en sakin saatlerde dahi 365 Gün+Gece uğultu şeklinde.

En azından tem oto yolunun kenarlarına ses Tutucu paneller

monte edilerek bir parçada olsa katkısı olabilir diye düşünüyorum.

Bu panelleri gelişmiş ülkeler uzun senelerdir kullanıyor.

AYŞE GÜL

Böyle bir sayfa actiginiz icin sizleri kutluyorum.

Sayin Basbakan'imiz ve ekibi SSK, Emekli Sandigi ve Bag-Kur'u ayni cati altinda birlestirmek icin epey caba gösterdi. Sanirim yesil pasaport, lacivert pasaport ayriminin da ortadan kalkmasi herkes icin faydali olur. 20 yildir calisiyorum ve bir devlet memurundan farkimin bu konuda ne oldugunu hic anlayamadim. Özgürce seyahat etmek sanirim hepimizin hakki.

Tesekkür eder, iyi calismalar dilerim..

GÖRKEM ESEN

Merhabalar,

İstinye Seba Residence sitesinde oturuyorum.

Hafta içi ve Cumartesi günleri sabah 10:00 ‘dan akşam 18:00 a kadar silah sesleri altında yaşıyoruz.

Atış Poligonu yetkilileri ile konuştugumuzda bu poligonun 1921 yılından beri orda olduğunu, mahallenin Poligon mahallesi olduğunu söylediler.

Bir şikayetiniz var ise Valiliğe bizi şikayet edebilirsiniz yanıtını aldık. Pişkin bit tavırla.

Tamam orası poligon mahallesi ama yıl 2009!

Madem oraya imar verildi, evler yapıldı, binlerce insana konut yapılmasına izin verildi.

O zaman 1921 yılındaki gibi boş olan bir semte taşınması gerekmez mi bu atış poligonunun??

Saygılarımla,

Görkem Esen

MELEK ÖZEL





Merhaba,

Galatasaray Adası’ nın tam karşısında Kuruçeşme’ de oturuyorum. Artık her yaz neler çektiğimizi anlatmaktan öyle yoruldum ki, şikayetler, imzalar, dilekçeler ama nafile… Şikayet için aradığım polis memuru bile “Hanımefendi biz gidiyoruz, bizi görünce kısıyorlar arkamızı dönünce tekrar açıyorlar, haklısınız ama bişey yapamıyoruz” diyor açık açık. İnsaf ! Bunların hiç mi hastaları olmadı, hiç mi çocukların uyumaya çalışıyor olabileceğini düşünmüyorlar… inanın öyle bir an geliyor ki 3 mekanın müziği birbirine karışıyor. cazz, halay, disko, akşamüzeri partileri (şaka gibi değil mi). o havai fişekler arabaların alarmlarını çalıştırabilecek kadar şiddetli patlıyorken, yaşlılar, çocuklar o saatlerde uyuyor oluyorlar hiç mi içiniz sızlamıyor… Biraz insan olalım lütfen… Bu kadar gözü kör olmayın, böyle eğlence olmaz, huzur verin yahu, İNSAF!

ERGÜN GÜLTEKİN





MERHABALAR

BEN TOPKAPIDA ÇALIŞIYORUM.HER SABAH VE AKŞAM İŞE GELİP GİDERKEN TOPKAPIDA MİNİBÜS DURAKLARINDA SİNİR KRİZLERİ GEÇİRİYORUMMİNİBÜSÇÜLER İÇİN YAPILAN DURAK OLDUĞU HALDE DURAKTA DURMAK YERİNE YOL ORTASINDA DURUP TRAFİĞİ KAPATIYORLAR BU DA YETMEZMİŞ GİBİ KENDİ DURAKLARINA GİRİŞ ÇIKIŞ İÇİN YAPILAN YOLU TERS İSTİKEMAT OLARAK KULLANIP HEM KENDİLERİNE HEMDE BİZLERE EZİYET ÇEKTİRİYORLAR.

SAYIN YETKİLİLERDEN BİR RİCAM OLACAK1 BU DURAKLARA GİRİŞ İÇİN YAPILAN KOLA BİR "KAPAN" KOYSALAR BU SORUN ORTADAN KALKACAK ÇÖZÜM BU KADAR BASİT AMA DUYAN, GÖREN YAPAN YOKYADA YOL ORTASINDA DURAN MİNİBÜSLER İÇİN BİR "EDS" KOYSALAR HEM DEVLETİMİZE GELİR OLUR HEMDE BU SORUN KÖKÜNDEN HAL OLUR.

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER

YALÇIN KARABULUT

Merhaba

Öncelikle böyle bir duyarlılığı gösterdiğiniz için binlerce kez teşekkür ederim. Aslında şu an fazlasıyla gerginim çünkü evimden buraya gelene kadar duymadığım araç sesi kalmıyor ve artık nefret ediyorum her türlü gürültüden... araç kullanan insanların saygısız ve vurdumduymaz tavırları yüzünden ruh sağlığım bozulmak üzere diyebilirim size... ÖZELLİKLE VE ÖZELLİKLE TAKSİ VE MİNİBÜS şoförleri bu kadar saygısız ve görgüsüz insan topluluğu olamaz, abartmıyorum bir sığır sürüsü bile bunlardan daha az zarar verir etraflarına... diğer gürültülere bunlar yüzünden fırsat bile kalmıyor... SİZDEN RİCAM LÜTFEN AVRUPADA OLDUĞU GİBİ KISITLAMALAR VEYA YASAKLAMALAR GETİRİLMESİ İÇİN HÜKÜMET ÜZERİNDE BASKI KURMANIZ ÇÜNKÜ BUNU YAPABİLECEK TEK YAYIN KURULUŞU SİZSİNİZ...

KEREM TÜRKMAN

SAKİNLERİN YAŞADIĞI APARTMANLARDA SADECE HAFTA İÇİ HER GÜN SAAT 10:00 - 17:00 ARASINDA İNŞAAT, TADİLAT, TAMİRAT YAPMA SINIRLAMASI GETİRİLSİN.

HAFTASONLARI İSE KESİNLİKLE YASAK OLSUN VE İHBARDA BULUNABİLECEĞİMİZ BİR TELEFON HATTI AÇILSIN.

İNŞAATIN HİÇ BİTMEDİĞİ ÜLKEMİZDE ÖZEL HAYATIN İÇİNDEKİ EN BÜYÜK SES KİRLİLİĞİ ORTADAN KALKSIN...!!!

SAYGILARIMLA.

EBRU SAİTOĞLU

Merhaba,

Öncelikle böyle bir platformu kurduğunuz için teşekkür ederiz.

Biz Etiler'de Nispetiye Caddesi üzerinde yer alan bir şirketin çalışanlarıyız. Binamızın tam karşısında eski Dalmaz Center, yeni adıyla Celebrity Fitness (NO:112) adlı bir "spor merkezi" yer almaktadır. Bu yerden sürekli olarak yüksek sesle, cadddeye müzik yayını yapılmaktadır. Müzik yayını ise günün ortasında değil, sabah 8:30'dan itibaren yapılmaya başlamaktadır.

Kendi yerleri içerisinde bu tarz bir müzik yayını yapmak istiyorlarsa, ona bir şey diyemeyiz. Ancak Nispetiye Caddesi'ne sürekli olarak yüksek sesle yayın yapmanın mantığını anlayamıyoruz. Özellikle sıcak havalarda cam açmak tam bir işkence...

Bu yanlış tutumun düzeltilmesini istiyoruz.

Saygılarımızla,

METE ERNA

Caddebostan Iskele Sokak, daha cok bilinen adiyla Barlar Sokagi gece saat 2'ye kadar barlardan gelen muzik, ugultu, araba sesi ve degnekcilerin bagirmalariyla cinliyor.

O sokakta oturanlarin en azinda geceyarisindan sonra hakki yok mu kafa dinlemeye?

Mete ERNA

DEMET ÖZATA





Trafik bizi deli ediyor. Hele son bakım çalışmasından sonra tıkanan köprü yolları, ara yollar delirti artık. Boğaz'dan tanker geçireceklerine devamlı şehir hatları, deniz otobüsleri geçirsinler. Beşiktaş'tan Kanlıca'ya 4 saatde gelmek yerine 20 dk boğaz dan gelebilmek varken neden bize eziyet ediyorlar? Gece saat 24.00 de kadar her saat başı karşılıklı kalkacak seferler konulsun istiyoruz. Yeter artık bu eziyet.

ALİ TÜRKOĞLU

Gazeteniz de haberi bugün gördüm ve çoksevindim. Gürültüden şikayet edilen yerler genellikle boğaz kenarındaki yerler olmuş. Bende İstanbulluyum. Beyoğlu ilçesinde oturuyorum ve Cezayir sokağına çok yakınım. Bilirsiniz ki İstanbul'un gece hayatının kalbidir Beyoğlu. her haftasonu yaşanan gürültüye bende herkes gibi YETER diyorum. Defalarca belediyeye şikayet ettik ama sonuç ortada. Evimizin bahçesi küçük bi gece kulübü. Bazen sabahlara kadar süren yüksek sesli müzikten dolayı uykusuzluk çekiyorum. hafta içi çalıştığım için haftasonu benim için nimet. ama uyuyamadıktan sonra ne çare. sürekli bi yorgunluk ve uyku hali var bende. bunun tek sebebi yüksek sesli gece kulüpleri. diliyorum hürriyet bizim SESİMİZ olur.

ELİF GÜVEN

Ankara Çankaya İlçesinde Emek mahallesi gibi nezih bir muhitte oturmamıza rağmen çok yakınımızdaki AŞTİ Otobüs Terminali'nde asker uğurlama törenlerine müsade edildiği için

büyük bir ses kirliliği ve güvenlik sorunuyla karşı karşıyayız.

AŞTİ'ye yakın bir ara sokaktayız ve asker uğurlaması sırasında şanlı bayrağımızı adeta tekerlekli pavyona dönüştürülmüş arabalarının üstüne asarak büyük bir medeniyetsizlik örneği göstermeleri bir tarafa,bağıra çağıra aynı caddede 10 tur atarak artık canımızdan bezdirdiler bizleri.Ne yazık ki gerek AŞTİ'de yolculuk öncesi otobüsünüzü beklerken gerekse yaz geceleri balkonunuzda otururken yetkililerin bu gürültüye ve saçma eğlenceye göz yummalarından dolayı büyük rahatsızlık duyuyoruz.Artık buna bir dur denmesini ve asker uğurlaması dönemlerini korku içinde beklememek istiyoruz.

BURAK ADA

Teşekkürler Hürriyet.

Benim en büyük sıkıntılarımdan biri Türkçe'yi yanlış kullananlara hatta artık kullanmayanlara. Sokağa çıktığımda tabelaların Türkçe dışında her dilde olması, televizyonu açtığımızda konuşulan dilde yarı yarıya yabancı kelimelerin olması beni üzmenin ötesinde yaralıyor.

kolaylıklar diliyorum...

TURHAN TURGUT

Sayin Yetkililer,

Girisiminizi takdirle karsiliyorum, buyuk bir soruna el attiniz. Ben daha az dikkat ceken bir konuya deginmek istiyorum: sokak kopekleri.

Istanbul'da cesitli belediyeler sokak kopeklerini toplayip, kulaklarina etiket zimbaliyarak tekrar sokaklara saliyorlar. Akillarinca bir marifet ve hayvanlara iyilik yaptiklarini saniyorlar ama durum oyle degil. Cunku bu kopekler begenmedikleri insan ve araclara havliyorlar ve bunu gece yarisindan sonra yaparlarsa ozellikle yazin camlar acik oldugu icin butun mahalle rahatsiz oluyor. Ayrica hicbir belediyenin insanlari kopek korkusuna itmek hakki olmadigini dusunuyorum.

Ornek olarak oturdugum semti vermek isterim:

Feneryolu'nda, Dr. Faruk Ayanoglu Caddesi ile Bagdat Caddesi'nin kesistigi yerdeki sürü. Buna care bulunmasi ve bu zavalli hayvanlarin sokaktan kurtarilmasi lazimdir. Hem semt sakinleri hem de onlar rahat edeceklerdir.

Bu konuyu Kadikoy Belediyesi nezdinde takibinizi dilerim.

Tesekkur ve saygilarimla,

Fenerbahce, İstanbul

ENGİN BAYRAKTAROGLU

Caddelerde istedikleri gibi gezinen trafik magandalarından bıktık usandık. Abart eksoz mudur ne cehennemdir insanları canlarından bezdiriyor. Artık yetkililerin bu tarz yüksek gürültü kirliliğine sebeb olan araçlara karşı yaptırım uygulamalarının vakti gelmedi mi ? Son ses açılan müzikler, gürültülü eksozlar, eski model araçlar, hem çevreyi kirletmekte hemde insanları rahatsız etmektedirler. Bunların önüne geçilmesi şarttır .. Yeter Artık !!

CAĞATAY ÜNALTAY

Ben Yeniköy’de oturuyorum, ama Boğaz’a nazır balkonumu kapatmak gibi bir düşüncem olmadı.

Bu tür iddiaları fazlaca abartı buluyorum.

Boğaz yalnızca insanların ikametine ayrılmış bir bölge değil, İstanbul’un turistik yerlerinden biri.

Burada yaşayanlar da başka bölgelerde yaşayan insanların buradan faydalanma hakkını engelleyemez.

Bu tipik bir hoşgörüsüzlük örneği, altında da eğlenen insanlara katlanamamak yatıyor.

Oldu olacak, Pazar günleri de akın akın Boğaz’a geliyorlar, sahil yolunda trafik tıkanıyor diye şikayet etsinler.

Öncelikle asker uğurluyoruz diye sabaha kadar korna çalıp, bağıra çağıra dolanan, tuttukları takım galip geldi diye sağa sola silah sıkan magandalara laf edin.

Eğlenen insanlara karışmayın. Siz de müzikli tekne geçerken, çalan parçalara biraz eşlik edin, dans/göbek havalarıyla biraz kıvırtın. Bu eğlence düşmanı, çatıkaşık ruhunuzu biraz tedavi edin.

Yok ben mutlak sessizlik istiyorum diyorsanız, Boğaz’da oturmayın, başka yere taşının.

M. Çağatay Ünaltay

COŞKUN AYDIN





Merhaba,

Ben Edirne'den yazıyorum, girişiminiz için kutluyorum.

Halka hizmet veren, halk için var olan, fakat halkı kargo paketi gibi gören minübüslerden şikayetçiyim.

Yaptığım gözlemlerde tüm minübüslerin egzoslarının değiştirilerek bağıran tiple değiştirildiğini öğrendim.

Egzos işi yapanlarla görüştüm, gözlemimi doğruladılar. Taşıt muayene istasyonuyla bu konuda konuştum.

''bize muayeneye gelip gittikten sonra değiştirebilirler, bizim muayenemizden geçmeleri mümkün değil'' diyorlar.

Bu konularda şikayet makamı da bulamıyorum.

Kolay gelsin...

BURAK ADA





Ses konusunda İngiltere ve ALmanyadaki otobanların yalıtımını söylemek

isterim. AYnı şekilde bu ülkelerde okul duvarları ve hastane

duvarlarının yola bakan kısımlarıda aşşağıdaki linkte bulunan yalıtım

duvarlarıyla sağlanıyor.

Ayrıca ses yalıtım malzemeleri genelde maliyetli olmasına rağmen. Daha

basit kalın kesim, density oranı yüksek süngerlerle sağlanabiliyor.

Genelde işletmeler maliyetten kaçıyorlar. Açık alan içinde gene ince

fileler söz konusu. Bunlar ilk bakıldığında çözüm olmasada farklı

açılara yerleştirilen ses perdeleri var. Bunlar kimi zaman hafif

transparan tül perdeler kimi zamanda dekorasyona kötü durmayan ince

duvarlar oluyor. Böylelikle ses dalgaları yansıtılarak o bölge

dışındaki insanlara zarar vermesi engelleniyor.

http://www.konturinsaat.com/sesduvari.htm

Ayrıca, çevresel ses gürültülerini düşürmenin birçok yolu var. Sadece

eğlence ve sanayi tesisleri için kurulan denetim ekipleri yetersiz.

Gönüllü trafik müfettişliği gibi gönüllü bir şekilde bu işi

yapabilecek insanlar bulunabilir. Basit bir desibel ölçüm aleti ve

kısa bir eğitim bunun için yeterli olucaktır. Böylelikle Şehirlerin

her noktasındaki desibel oranı ölçülebilir. Aynı şekilde oto muayene

istasyonlarında bunun ölçümüde yapılabilir. Birçok insan eskiyen

egzost susturucularını, motor kaput filtrelerini sökmekte. Bu

nedenlede çevre kirliliği artmaktadır.

Saygılar

IŞIK ÖRSEL





İzmir Karşıyaka'da oturuyorum, yakınımızda gecekondu tipi yapılaşmalar da var ve havaların ısınmasıyka haftada 2-3 gün sokak düğünü yapılıyor, davullu , zurnalı, piyanist şantörlü bir gürültü içinde oturmak zorunda kalıyoruz geceleri.

Zabıta!ya sorduğumuzda karakoldan izin alındığını, gece saat 12 ye kadar bir şey yapamadıklarını söylüyorlar.Camlarımızı kapatsak bile evin içinden duyulan bu gürültülerle oturmak zorunda kalıyoruz, evime misafir bile çağıramıyorum.Patlattıkları havai fişekler de cabası.

Sokak düğünlerine hayır diyorum, köyde değil şehirde yaşıyoruz.

Teşekkürler

Işık Örsel İmir

İçmimar ve tasarımcı

ŞEHRİBAN KASAPOĞLU

Sayın İlgililer,

Başlatmış olduğunuz kampanya için kutlarım sizleri.

Fakat göz ardında kalan, turizmi bence öldürme gayretlerinden biri olarak gördüğüm gürültü kirliliği güzel ilçemiz Alanya’da felaket düzeyinde.

Geçen günlerdebir haftalığına tatil için gittiğim beldede mekan değiştirmek zorunda kaldım.

Saat 3 çe kadar belediyenin tanımış olduğu serbestlikle uyumanın mümkün olmadığı bir diskotek gürültüsü ile sabahın 4 düne kadar balkonlarda bekledik.

Bir masanın etrafında oturan iki kişi birbirimizi işitemedik.

Sanki cinnet geçirenler topluluğu vardı sahildeki diskolarda.

Bu konuda bakanlık ve yerel yönetimlerin birlikteliğiyle sorunun çözüleceğine inanıyorum.

Ama işin içine adam kayırmaca, rüşvet ve mafya girmeden.

Adaletli bir yaklaşımla mağdur olan çoğunlun sesi olacağınıza inanıyorum.

Kolay gelsin

Şehriban Kasapoğlu

Ankara

DENİZ KURTUL

Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesinde en azından haftasonları sabah 9'dan itibaren günde 70-80 kere şu cıngıl'ı dinlemek zorunda kalıyoruz.

"Sağlık için İrem Su için. Telefon 2551220"

Telefon edince haklısınız diyorlar ama değişen herhangi birşey yok. Beyoğlu Belediyesine de şikayet ettim. Onlar da aradılar. Onlara da tamam dediler ama hala değişen birşey yok. Tekrar şikayet ettim. Bu durum değişir mi bilmiyorum.

SERKAN BİRİNCİ

Istanbulu seven birisi olarak, sizden bizlere yapilan bu iskenceyi engellemeye yardimci olmanizi rica ediyorum. Yillardan beri cektigimiz minibüs iskencesini, minibüs söförlerinin insan sagligini ve psikolojisini hice sayarak sirf para hirsi yüzünden kurallari hice sayarak kornaya basislarini, gelisi güzel her köse basinda ve otaban kenarlarindan yolcu alislarini simdiye dek elimiz kolumuz bagli dinledik. Bu gürültü kirliliginin yaninda, para hirsi yüzünden insanlara hayvan muamelesi yaparak sirf bir yolcu daha fazla almak icin tika basa doldurduklari minibüsleri Avrupa Birligine uyum yasalari bile engelleyemedi. Peki artik bu soruna, bu insan haklarinin cinenmesine kim dur diyecek. Sizlerden artik Minibüscülerin bu kanun disi hareketlerinin durdurulmasi icin sesimiz olmanizi bekliyoruz.

Saygilarimla

Yüksek Makina Mühendisi

İSHAK ÖZTÜRK

istanbul'un Anadolu yakasında ikamet ediyorum, özellikle Kartal-Bostancı arasındaki gözlemim; minibüs şoförlerinin (ve tabii ki diğer sürücülerin %90'ının...) tek iletişim yolu "korna",

bu kamu hizmeti yapan (!), cok kıymetli (!) pek saygıdeger (!) şoförlerimiz 1 saniye gibi kısa bir sürede 25 kez korna çalıp 6 kez de ara gazı verebilme yetenekleri ile biz istanbul halkına doyumsuz resitaller sunmaktadırlar...

Bir de bu kamu hizmeti yapan (!), cok kıymetli (!) pek saygıdeger (!) minibüs şoförlerimiz için 4-5 yıl önce kılık kıyafet yönetmeliği hazırlanmıştı, bütün şoförler temiz giyimli, tıraşlı ve kıravatlı olacaktı...

Saygılarımla