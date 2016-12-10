Sahip olunan yetenekler, kişiye büyük paralar, şan şöhret, geniş hayran kitleleri, Twitter’da milyonlara ulaşan takipçi sayısı, fan club’lar, gazete manşetleri, televizyon programları ve reyting olarak geri dönmüyorsa, ne yazık ki para kazandırmayan yeteneklerin hiçbir işe yaramadığı, hatta onların yetenek bile sayılmadığı şeklinde asılsız bir kanı taşıyoruz toplum olarak.

Oysa sahip olduğunuz özel yetenekler şov dünyasının kriterleri arasında yer almak zorunda değil.

Yeteneksiz insan yoktur. Herkes doğarken öz yeteneklerini de yanına alıp gelir dünyaya.

Bazıları öz yeteneklerini önemser ve onların sesini dinleyip peşlerinden gider. Bazıları ise maalesef onları küçümser, yeteneklerinin sesini kısıp kendince hayatta daha çok işine yarayıp belki daha çok para kazandıracağını düşündüğü başka işlerin ardından gitmeyi tercih eder.

AŞKLA YAPTIĞINIZ HİÇBİR ŞEYİ KÜÇÜMSEMEYİN



Herkes mutlaka ama mutlaka bir işi diğerinden çok daha iyi yapabilme hünerine sahiptir.

Sizi diğerlerinden farklı kılan bu özel hünerlerinizi, şan- şöhret kapıları açmadığı için görmezlikten gelir ve önemsemezseniz, kendinize yaşamınız boyunca büyük haksızlıklar yaparak yol almaya devam edersiniz.

Aşkla yaptığınız hiçbir şeyi küçümsemeyin. Bu lezzetli yemek yapmak, iyi araba kullanmak, etkili konuşmak, birini bir işe ikna etmek, yeni iş girişimlerinde cesaret göstermek, oyuncakları tamir etmek bile olsa severek yaptığınız hiçbir şeyi aşağılamayın.

Mutlu ve başarılı bir iş hayatına sahip olabilmeniz, sizi tatmin eden bir yaşam şekli yaratabilmeniz ancak aşkla yaptığınız şeyleri hayatınızda var edebilmenize bağlıdır.

Zekanız, öz yetenekleriniz ve motivasyonunuzla birlikte tam bir uyum halinde çalışmaya başladığınızda sizin için her şey yolunda gidecektir.

Bu olumlu ve tatminkâr halinizin özel yaşamınıza da ne denli yapıcı bir güçle yansıdığını göreceksiniz.

Hiçbir şey için geç kalmış değilsiniz

Öz yeteneklerinizin farkına varıp onlarla hayatınızı daha mutlu ve başarılı kılmak için belirli bir tarihe kadar vaktiniz olduğunu, çocukluk ve ergenlik döneminizi geçtiyseniz eğer artık sizin için trenin çoktan kaçmış olduğunu söyleyip “Hadi artık geçmiş olsun” demeyeceğim elbette.

Kaç yaşında olursanız olun, sahip olduğunuz öz yeteneklerin peşine düşerek onları ortaya çıkarmak, böylece daha mutlu ve daha başarılı olmak için kolları sıvayabilirsiniz.

Elinize bir kağıt kalem alıp ne yaparken kendinizi daha mutlu ve iyi hissettiğinizi düşünerek bir liste oluşturun. Yaptığınız her işin aslında öz yeteneklerinizle ilgili önemli ipuçları verdiğini, içinizdeki cevherin adının ne olduğu yolunda ciddi mesajlar taşıdığını keşfedeceksiniz.

Öz yeteneklerinizin farkında mısınız?

Son 10 yıldır Türkiye’de ve diğer ülkelerde ekrana gelen “yetenek programları”na baktığımızda, çoğunun kendini ifade fırsatı bulamayan “yetenek”leri ortaya çıkarmak imkanına dayalı formatlara sahip olduğunu gözlemliyoruz.

Türkiye’den hareket ederek konuyu değerlendirecek olursak; neredeyse memleketin yüzde 60’ı kendisinde ve ailesinde başkalarına gösterme ve onaylanma imkanı bulamamış özel yetenekler olup olmadığına yönelik arayışlar içinde. İnsanlar bazen farkında bile olmadan “yetenek” odaklı bir algı seçiciliği kazanıyor.

“Yetenek sahibi olmak” dendiğinde sizin aklınıza ilk ne geliyor?

Sahneye çıkıp alkış toplamaya yarayabilecek her şey sizce “yetenek” midir? Peki o halde hiç düşündünüz mü acaba; şarkı söyleyemediği halde birçok insanın sahnede olma arzusu duymasının altına yatan duygu nedir?

Şarkı söylemek üzere sahneye çıkan birçok kişi aslında içgüdüsel olarak sadece takdir toplayabilme amacını taşıyor. Kaldı ki kendini gösterme arzusu aslında kendi özünde ayrı yetenekler gerektiriyor.



HERKESİN İYİ OLDUĞU BİR ALAN MUTLAKA VARDIR



Yani aslında “YETENEK” çok geniş bir kavramdır. Kendi içinde niteliği çok farklı veya birbirini tamamlayıcı “öz yetenekler”e de ayrılır.

Dediğim gibi aslında her insan öz yetenekleriyle doğar. Yeteneksiz insan yoktur.

“Öz yetenekler”, klasik yeteneklerin çok daha altında, derinlerde yatan, yatkınlıklardan ve harici faktörlerden etkilenmeyen kişilik özellikleridir. Öz yetenekler, neyi neden yaptığınızın veya yapmadığınızın gerçeklik motivasyonu yansımasıdır.

Bazıları herkesten iyi şarkı söyler, bazıları herkesten iyi araba park eder mesela. Kimisi sinemada, televizyonda alkışlanır, kimisi mutfakta parmaklarınızı yedirtecek derecede iyi yaptığı yemeklerle alkışı hak eder.

Bazıları yeteneklerinin farkındadır, aşkla yaptığı o şeyin ardına düşüp geliştirmekten ve eğitimini alıp mesleği haline getirmekten yana tercihini yapar. Bazıları ise severek yaptığı şeylerin önemsiz olduğuna inanarak onları yok olmaya terk eder.