Yetenekli çocuklar müzikle gelişecek

2005 yılında, sosyo-ekonomik şartları kısıtlı çocuk ve gençlere karşılıksız çok sesli evrensel müzik eğitimi olanağı sağlamak amacıyla yola çıkan Barış İçin Müzik, şimdiye kadar 6 bin 500’ü aşkın çocuğa ulaştı.

2011’de vakfa dönüştürülen platform aracılığıyla binlerce öğrencinin yetenekleri ortaya çıkıyor. Bu amaçla Enka Okulları İbrahim Betil Oditoryumu’nda gerçekleşen konserde Enka müzik öğretmenleri ve öğrencileriyle Barış İçin Müzik Vakfı Yaylı Topluluğu izleyenlere müzik şöleni yaşattı.

GELİRLE YETENEKLİ GENÇLERE ENSTRÜMAN ALINACAK

Açılış konuşmasında geçmiş konserlerin gelirleriyle yaptıkları anlamlı projelerden bahseden 2017-2018 Enka Interact Kulübü Başkanı Defne Karabatur, gecenin geliriyle vakıf bünyesindeki yetenekli gençlere enstrüman temin edeceklerini duyurdu. Çalışmalarından dolayı Uluslararası Rotary Interact Başkanlık Takdirnamesi (Presidential Citation) almaya layık görülen Enka Interact Kulübü adına ödülü, sponsorları Yeniköy Rotary Kulübü Dönem Başkanı Gülden Köprülü’den teslim alan Defne Karabatur destekleri için seyircilere, okul yönetimine ve Rotary ailesine teşekkür etti. Bilet gelirleriyle temin edilen enstrümanlar ileriki bir tarihte Barış İçin Müzik Vakfı’na teslim edilecek ve birçok yetenekli gencin müziğin birleştirici gücüyle buluşmasına destek olacak.

VAKIF NASIL KURULDU?

Barış için Müzik Vakfı, 1975 yılında Venezuela’da başlayan, çocuklara ücretsiz müzik eğitimi olanağı sunan El Sistema sosyal dönüşüm hareketinin Avrupa kolu olan Sistema Europe oluşumunun kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Barış İçin Müzik toplulukları, her yıl yurtiçi ve yurtdışından pek çok önemli projeye davet ediliyor ve konser salonlarında sahne alıyor. Kurulduğu Edirnekapı semtinin dokusuyla bütünleşen, çocukların ve ailelerin aktif katılımıyla sosyal bir paylaşım merkezi haline gelen Barış İçin Müzik 2011 yılında vakfa dönüştürüldü. Bugün Barış için Müzik Vakfı çatısı altında Barış İçin Müzik Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Barış İçin Müzik Oda Müziği Toplulukları ve Barış İçin Müzik Koroları çalışmalarına devam ediyor.