Yetenek zamanı

Üniversiteler için 18 Temmuz’da başlayan tercih süreci, 26 Temmuz’da sona erdi. Ancak sanata, spora yeteneği olan adaylar için bir alternatif daha var: Özel yetenekle öğrenci alan bölümler. Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) bir puan türünde 150’yi geçenler, bu programlara başvurabilecek. Bazı fakülteler 180 barajı da isteyebiliyor. Bunların sınavlarını, seçme ve yerleştirme işlemlerini her üniversite kendi yapıyor. Bu yüzden özel şartları olabiliyor. Başvurular da doğrudan programın bağlı bulunduğu kuruma yapılıyor. Yani hedeflenen üniversitenin internet sitesini takip etmek gerekiyor.

BAŞVURUYU KAÇIRMAYIN

Bazı üniversiteler, özel yetenek için ön kayıtlarını tamamladı, sınavlarını yapanlar bile var. Başvurusu sürenlerden birkaçı ise şöyle:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ): Ön kayıt ve başvurular için bugün son gün. Başvurular internet sitesinden online yapılıyor. Engelli ve yabancı uyruklu adaylar, öğrenci işleri daire başkanlığına şahsen başvurabilir. Sınavlar, 14-25 Ağustos’ta. Sonuçlar ise 29 Ağustos’ta açıklanacak.

Akdeniz Üniversitesi: Güzel Sanatlar Fakültesi, ön başvuruları internetten alıyor. Başvurular bugün sona eriyor. Sınavlar ise 8-10 Ağustos’ta. Sonuçların duyurulmasının son günü 22 Ağustos. Asıl aday kayıtları 5-8 Eylül’de, yedeklerin kayıtlarıysa 11-15 Eylül’de alınacak. Spor Bilimleri Fakültesi’nin sınav takvimi ise şöyle: Ön kayıtlar 10-16 Ağustos’ta, sınavlar 21-23 Ağustos’ta, sonuçların duyurulmasının son günü 25 Ağustos, asıl adayların kesin kayıtları 5-8 Eylül, yedeklerinki 11-15 Eylül’de.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Güzel Sanatlar Fakültesi ön başvurusu 7-18 Ağustos. Sınavlar 21-23 Ağustos’ta yapılacak. Baraj sınav sonuçları 21 Ağustos’ta, yerleştirme sonuçları 23 Ağustos’ta açıklanacak. Kesin kayıtlar 11-15 Eylül’de. Boş kontenjanlar için yedek kayıtlarsa 18-20 Eylül’de alınacak.

Sakarya Üniversitesi: Sanat Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi ön başvuruları 1-18 Ağustos’ta. Birinci aşama sınavları ve sonuç ilanı 5 Eylül’de, ikinci aşamaysa 6-7 Eylül’de. Asil kaydı 11-12 Eylül’de, yedeklerinki 13-15 Eylül’de olacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Spor Bilimleri Fakültesi’nde ön kayıtlar 7-9 Ağustos’ta. Sporcu Özgeçmiş Puanı ilanı 11 Ağustos, uygulama sınavı 12 Ağustos’ta. Kesin kayıt 21-23 Ağustos, yedekler 24 Ağustos’ta yapılacak.

Ankara Üniversitesi: Spor Bilimler Fakültesi’nde ön kayıtlar 30 Temmuz’a kadar alınacak. Sınavlar 31 Temmuz-3 Ağustos arasında. 4 Ağustos’ta yerleştirme puanları açıklanacak. 5-7 Ağustos’ta tercihler alınıp, 8 Ağustos’ta sonuçlar ilan edilecek.

Düzce Üniversitesi: Spor Bilimleri Fakültesi’ne başvurular için bugün son. Sınav ve değerlendirme 1-4 Ağustos’ta. Kesin ve yedek kayıt tarihleri üniversitenin sitesinden duyurulacak.

Doping kontrolü unutulmamalı

Prof. Dr. Gülfem Ersöz (Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi): Adaylar, istedikleri üniversite ve bölümü iyi tespit etsin. Mezunlarla konuşsun. O kurumun sınavının özelliklerine göre çalışsın ve hazırlansın. Türkiye’de spor bilimleri eğitimi veren çok kurum olduğundan şansları yüksek ancak en doğru tercihi yapsınlar. Sınav öncesinde iyi beslenmesi, uyuması, performansı olumsuz etkileyecek maddeleri kullanmaması önemli. Bazen doping kontrolü yapıldığını unutmasınlar. Ülkemizin, bu alanda nitelikli profesyonellere ihtiyacı var.

Sınav öncesi hazırlığı önemli

Prof. Dr. Ayla Uludere (MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü): Sınavların içeriği bölümlere göre değişiyor. Ancak bütün bölümlerde (müzik, sahne sanatları ve müzikoloji) adayların jüri karşısında özel yetenekle birlikte kişisel donanım, vizyon ve gelecek hedefleriyle ilgili görüş ve ifadelerine önem veriliyor. Sınav öncesi hazırlığı önemli. Sakin, stressiz, “Uzun çalışmanın en iyi performansını sergilerim” düşüncesiyle sınava girin. Kısa sürede maksimum beceriye sahip olma özelliğini gösterenler, sonuçlar açıkladığında mutlu olacaktır.