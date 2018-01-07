Yetenek taraması seneye

Okçular Vakfı, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği ‘Okçuluk Benim Sporum’ projesi kapsamında 39 ilçedeki 162 okulda görev yapan 330 öğretmene okçuluk eğitimi verdi. Eğitimciler sertifikalarını Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen törenle aldı. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da Yılmaz’a ok tablosu hediye etti.



Yılmaz, öğrencilere yetenek taraması uygulamasının 2018-2019 eğitim yılında başlanacağını açıkladı ve şunları söyledi: “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 2016 yılında bir işbirliği protokolü imzaladık. Üçüncü sınıftan itibaren tüm öğrencilerin sportif yetenek taramasına başlanacak. İlk çalışmayı Keçiören’de başlattık. Önümüzdeki dönem tüm Türkiye’ye yayınlaştıracağız. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda yetenek taraması yapılacak ve taramalar her yıl tekrarlanacak. 2018-2019 eğitim döneminde tüm Türkiye’de yetenek taramasına başlanacak, proje kapsamında tespit edilen yetenekli öğrenciler branşlarına yönlendirilecek ve takip edilecek.”