Yetenek Sizsiniz'de Özgü Namal, Eser'e çok kızdı!

Tv 8'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye'de programa Eser ile Özgü'nün 'Hayır' tartışması damga vurdu. Eser Yenerler'in, Özgü Namal'ı fazla 'Hayır'cı olmakla suçlaması Namal'ı kızdırdı. İkili arasındaki tatlı sert atışma stüdyodakileri ve izleyenleri güldürdü.

Acun Ilıcalı'nın TV8'de ekranlarına taşıdığı Yetenek Sizsiniz son bölümde, Eser ve Özgü Namal arasındatartışma çıktı. Sahneye çıkan ve robot dansı yapan yarışmacıya "Hayır" diyen Özgü'ye, Eser "Hayırcı" dedi. Bunun üzerine Özgü Namal, istatistiklerime baktım, 16 evet 16 hayır oyum var dedi. Bunun üzerine Eser de "Mesele aramızda en çok hayırı veren kim" dedi ve o anda stüdyo kahkahalara boğuldu.

"Ben biraz zor beğenirim"

İkili arasındaki tartışmaya giren Acun, "Özgü bana programa başlamadan önce zor beğeneceğini söylemişti. Bence bu çok güzel bir şey" dedi.

İşte Eser ve Özgü Namal arasındaki tartışma anları