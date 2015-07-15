Yetenek Sizsiniz Türkiye'de kazanan belli oldu

Acun Ilıcalı'nın programı Yetenek Sizsiniz Türkiye'de SMS'lerden gelen oylarla finale yükselmeyi başaran Toprak Kardeşler ve Yunus Karaca ikilisinden şampiyonluğa yükselen isim, yüzde 93 oy oranıyla Yunus Karaca oldu.







Jüri üyeleri arasında Murat Boz, Özgü Namal ve Esen Yenenler’in yer aldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye’de dün akşam sezonun şampiyonu belli oldu. Yarı finalden çıkmaya hak kazanan Toprak Kardeşler ve Yunus Karaca, finale özel performanslarını sergiledi. Performanslardan sonra yapılan halk oylamasında ise yüzü gülen finalist Yunus Karaca oldu.





SON ANDA JÜRİ KARARIYLA...



16 yaşındaki Yunus Karaca’nın şovu, sosyal medyadan hem olumlu hem de olumsuz tepkiler topladı. Sosyal medyada “Çalıntı esprilerle stand up yapıyor” denilen Karaca ise, bu mesajlarla ilgili bir yorumda bulunmadı. Ynus Karaca’nın finaldeki rakipleri olan Toprak Kardeşler ise final şovları ile jüriden tepki topladı. Rap müzik performansı ile özellikle Eser Yenenler’in ağır eleştirisine maruz kalan grup üyeleri, oylamada aldıkları kötü oylar sonucunda yarışmayı 2. olarak tamamladı.