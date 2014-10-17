’Yetenek Sizsiniz’ finalisti Mustafa Erden 6 aydır kayıp

Geçimini çöplerden hurda toplayarak sağlayan ilkokul mezunu Mustafa Erden, geçen 6 Mayıs’ta, bir işi olduğunu söyleyip, saat 18.00 sıralarında Kekliktepe Mahallesi, İsmail Hakkı Yıldırım Caddesi’ndeki evinden ayrıldı. Gözlerini kendi ekseni etrafından fırıldak gibi çevirdiği, bir plastik leğen içinde iki madeni parayı ters yönde saatlerce döndürebildiği için çevresi tarafından ’Fırıldak Mustafa’ olarak tanınan oğlunun gece boyunca eve gelmemesi üzerine baba Mehmet Erden gidebileceği yerlere baktı, ancak kendisine ulaşamadı. Bekar oğlunun telefonlarına da haber vermemesi üzerine baba Erden, soluğu polis ve savcılıkta alarak kayıp, başvurusunda bulundu.
Yaklaşık altı ay geçmesine rağmen oğlundan haber alamayan beş çocuk babası 67 yaşındaki Mehmet Erden, "Annesi ile birlikte gözümüz yollarda. Geceleri uyuyamadığımız gibi gündüzleri de ne işe gidip gelebiliyoruz ne doğru dürüst işimize gücümüze bakabiliyoruz. Deli tavuk gibiyiz. Perişan ve şaşkın bir haldeyiz. Bugüne kadar ne ölüsünden ne de dirisinden bir haber çıkmaması bizi kahrediyor. Gözümüzün yaşının silinmesi için devletimizden yetkililerden ölüsünün veya dirisinin bulunmasını istiyor ve bekliyoruz" dedi.
Gözü yaşlı anne 65 yaşındaki Fadime Erden, "Oğlum Mustafa’nın kimseye bir zararı dokunmazdı. Kendi halinde bir yaşam tarzı vardı. Bir yere gideceği zaman bize mutlaka haber verirdi. Hayatından endişe ediyoruz. Cumhuriyet Savcılığı’na, polis ve jandarmaya bildirdik. Tüm aramalara rağmen izine rastlanmadı. Mustafa’mı gören varsa Allah aşkına bize bildirsin" diyerek gözyaşı döktü.
Ailesi Mustafa Erden’i görenlerin polise veya Simav Belediyesi’nin 0 274 513 70 06 numaralı hattından kendilerine ulaşmasını istedi.
Mustafa Erden, 2010 yılında Show TV’de yayınlandığı sırada Acun Ilıcalı, Hülya Avşar, Ali Taran’ın juri üyesi olduğu Yetenek Sizsiniz’e çıkıp büyük başarı elde etmişti. Finale kadar yükselen Erden, karnından konuşma, gözlerini fırıldak gibi çevirme, bir kova içinde iki madeni parayı ters yönlerde döndürme, altı basamaklı iki sayıyı birbiriyle kafadan çarpma, vücudunu değişik şekillere sokma gibi çok farklı yetenekleriyle büyük ilgi çekmişti.
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