Yetenek keşfi

Bugün artık neredeyse tüm okullar çeşitli yollarla çocuklardaki yetenekleri keşfetmeye çalışıyorlar.
Hatta devlet okulları, lise seçmelerinde yetenek testleri uygulamak için karar aldı.
Ve bu uygulama bu yıl içerisinde hayata geçiyor.
Konu çocuk olunca kaybedilecek zaman yok.
Gerçekten bu kadar hassas bir konu hiçbir ihmali kaldırmaz, bu sebepten özellikle siz ailelerin gözü kulağı okulda, derste olsun.
Öğretmenlerin üsluplarına mutlaka dikkat edin, tasvip etmediğiniz hiçbir davranışı kabul etmeyin.
Bunun için illa özel okul olması gerekmiyor.
Okulları denetlemek sizin en doğal hakkınız ve siz de okulun bir parçası olarak yaşamalısınız.
Her şey çocukların geleceği için diyorsak eğer, bu konuyu çok ciddiye almak gerekiyor.
Bu öylesine vakit geçirme işi değil; çocuğun size gösterdiği her şey ve hakkında verdiği tüm bilgiler çok kıymetlidir.
Plato’nun dediği gibi “Bir insanı tanımak için bir yıl konuşmaktansa bir ay oyun oynamak daha iyidir”...
Oyun oyun oyun...
Aynı şekilde resim çizmek de böyledir, çocuk resim çizerken kendi iç dünyasını yansıtır.
Duygularını, hayallerini, sıkıntılarını kısacası içini döker.
Çocuk çizimleri meraklı çocuğun yaşadıklarına verdiği cevaptır aslında.
Hatta bir film karesini dondurduğumuzu düşünürsek, işte o sessiz film karesidir çocuk çizimleri.
O gördüğümüz kareyi anlayabilmek için de bunu okuyabilmemiz yani filmin yapımcısını tanımamız ve anlayabilmemiz gerekiyor.
“SİZİN ÇOCUĞUNUZ TEMBEL” KADAR YANLIŞ SÖYLEM YOK
Çocuğunuzda dikkat eksikliği, hiperaktivite, konsantrasyon ile ilgili sorunlar varsa, yani öğrenmesine engel olan blokajlar açılmadan verimli öğrenme de sağlanamıyor.
Çocukları motive etmek çok kolay değildir, ciddi zaman ayırmak gerekir. Peki gençleri motive etmek mümkün mü?
Evet bu da kesinlikle mümkün.
Ebeveynlere baş etmesi çok kolay ve basit gibi görünen durumlar, çocuklar ve gençler için çok zor olabiliyor.
Bunun asıl ve tek sebebi yetişkinin tecrübeli olmasıdır.
Çocuk ve genç ise henüz o durum, konu ve duygularla ilk kez tanışıyor olduğundan sorunlarla baş etmesi zaman alır.
Zaten bu sebepten sınıf ortamlarının ve öğretmenlerin gözü kulağı açık olmalı, öğrenciden gelen sinyali okuyup çözebilmelidir.
Bana göre bir öğretmenin öğrencisi hakkında “Sizin çocuğunuz tembel” demesi kadar yanlış bir söylem olamaz!
Tembel sözüyle ne denilmek istiyor?
Tembel derken; motive mi olamıyor?
Kaldı ki motive edilemiyorsa bunu ebeveyn dönüp öncelikle eğitimciye sormalı!
Başka bir sebebi varsa da bu hemen araştırılmalı ki hem vakit kaybı olmasın hem de bir an evvel çözümü bulunsun.
İşte bu zihniyetteki öğretmenler eğitim
sisteminde yer almalı.
“Anlayan anlasın anlamayan sessizce otursun, ben maaşımı alayım” zihniyeti ne kadar çabuk tedavi edilirse, eğitim sisteminden de o kadar
hızlı sonuç alınabilir.
GEREKİRSE HER GÜN OKULLA İLETİŞİM KURUN
Burada siz ebeveynlere düşen görev ise iyi eğitim alabilmek için gerekirse her gün okul ile iletişimde kalmak ve düzelmesi için çaba göstermek.
Bizler çocuğa puzzle parçalarını birer birer vererek onun kendi puzzle’ını tamamlamasına yardımcı oluruz.
Bunun için de çocuğa her hazır oluşunda doğru parçaları verebilmemiz ve hayata hazırlayabilmemiz gerekir.
Bunu yaparken okulun
ve aileler puzzle’ı total bir şekilde masaya sermeli, öncesinde tanıtmalıdır.
Araştırmalara göre ebeveynlerin genelde bunun için ya zamanları yoktur ya da yeterli sabrı gösterememektedirler.
Elbette bunun için emek gerekmektedir!
Çocuğun bu puzzle’ı kavrayamamasının bir başka sebebi de aslında çocuğun muhataplarının (toplum, eğitim sistemi, okul, öğretmen, kurumlar ve bireyler) ona neyi neden öğrenmesi gerektiğini, neyin neden olduğunu anlatamamalarıdır.
Özetle; yeteneksiz insan yoktur, çünkü her bir
insan kendine özgü yetenekleri ile doğar.
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