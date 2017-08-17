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Yeteneğinizin üstüne gitmeniz için 5 geçerli sebep

"Bir tane bile yeteneğim yok" diyen bir insan, kendisine büyük haksızlık ediyor demektir. Çünkü her insan farklı alanlarda çeşitli yeteneklere sahiptir; sadece henüz bunları keşfetmemiş olabilir. Yeteneklerinin farkında olmayan insanlar, yaşamlarına anlam katmakta zorlanırlar ve yaptıkları işlerde başarısız olurlar. Çünkü yeteneklerinin üzerine gitmek yerine; onları zorlayacak ve olmayacak hayaller peşinde koşarlar. Oysa kendisini dinleyen ve yeteneklerinin farkında olan bir insan, yapacağı doğru meslek seçimiyle, başarıya her zaman daha kolay ulaşır. Bu da başlı başına mutlu bir yaşam anlamına gelir. Bu söylediklerimiz yeterince ikna edici olmadıysa; aşağıdaki nedenler, belki yetenekleriniz üzerine düşünmeniz konusunda etkili olabilir. İşte yeteneğinizin üzerine gitmeniz için 5 geçerli sebep.

Kaynak: Doğan Burda
17 Ağustos 2017 - 16:23:00

Çünkü başarısız olma ihtimaliniz yoktur

Başarılı olmak, her insana çok iyi hissettirir ancak bunun için sarf edilen çaba, sonucu mutluluk olsa dahi insanı yorabilir. Oysa bir konuda yeteneğiniz varsa ve onun üzerine giderseniz, başarı sizin için zorlu bir yol olmaktan çıkar. Başarıya koşar adım ulaşırsınız ve elde ettiğiniz sonuçtan da son derece mutlu olursunuz. Elbette yeteneği geliştirmek için de çabaya ihtiyaç vardır ancak bu, asla yeni bir şeyi öğrenme süreciyle kıyaslanamaz. Çünkü ona göre çok daha kolay ve keyifli bir süreçtir.

Yeteneğinizin üstüne gitmeniz için 5 geçerli sebep

Çünkü en kısa sürede üretici konumuna geçersiniz

Eğer yeteneğinizin üzerine giderseniz, o konuda en iyisi olursunuz ve üretici konumuna geçersiniz. Aksi takdirde, hayatınızın sonuna kadar başkalarının yanında çalışmak ve yaptıklarınızı da sadece "yapmış olmak için" yapmak zorunda kalırsınız. Oysa yeteneğiniz, sizi zirveye taşıyacak en basit yoldur. 

Yeteneğinizin üstüne gitmeniz için 5 geçerli sebep

Çünkü mutluluğu bulursunuz

Yeteneğinin farkında olan ve bunun üzerine giden insanlar, yaptıkları işte başarı elde edeceklerinden dolayı, diğer insanlara göre her zaman daha mutlu olurlar. Düşünsenize yeteneğiniz olan işi yapıyorsanız; sizin için işe mutsuz gitmek veya yorulmak var mıdır? Tabii ki yoktur. Yeteneğinin üzerine giden insanlar, kendilerini iyi tanıyan ve başarılarıyla da kendilerini tatmin edebilen insanlardır.

Yeteneğinizin üstüne gitmeniz için 5 geçerli sebep
 

Çünkü ilham alır ve ilham olursunuz

Ancak kendisini keşfeden insanlar yeteneklerinin farkında olurlar ve kendilerini keşfettikten hemen sonra ilham almayı, ilham olmayı başarabilirler. Bu da aslında tam olarak hayalini kurduğumuz bir dünyadır. Bir düşünün, herkes kendi yeteneğinin üzerine gidiyor ve dolayısıyla da işini çok iyi yapıyor. Hal böyle olunca etrafınızda ilham alabileceğiniz pek çok insan var. Aynı zamanda siz de kendi başarınızla, diğerlerine ilham oluyorsunuz... Böyle bir dünyada yaşamayı kim istemez ki?

 Yeteneğinizin üstüne gitmeniz için 5 geçerli sebep

Çünkü hayalleriniz gerçek olur

Herkesin kendi yeteneğinin peşinden koştuğu bir dünyada, tüm hayaller gerçek olur. Çünkü herkes yaptığı işten memnundur ve bu da hayallerinin gerçek olması anlamına gelir. Böyle tutkulu bir enerjinin hakim olduğu dünya ise, salt huzur demektir. Yeteneğinizin peşinden gitmek, hayallerinizi gerçekleştirmek sizi hayatta hiçbir şeyin mutlu edemeyeceği kadar mutlu edebilir. Çünkü ancak bu şekilde hayalleriniz, sizin yanı başınızdadır.

 

Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 16:25:08
Etiketler: yeteneği keşfetmek , yeteneğin üstüne gitmek , Hayat
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