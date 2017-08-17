 Yeteneğinizin üstüne gitmeniz için 5 geçerli sebep

Çünkü başarısız olma ihtimaliniz yoktur

Başarılı olmak, her insana çok iyi hissettirir ancak bunun için sarf edilen çaba, sonucu mutluluk olsa dahi insanı yorabilir. Oysa bir konuda yeteneğiniz varsa ve onun üzerine giderseniz, başarı sizin için zorlu bir yol olmaktan çıkar. Başarıya koşar adım ulaşırsınız ve elde ettiğiniz sonuçtan da son derece mutlu olursunuz. Elbette yeteneği geliştirmek için de çabaya ihtiyaç vardır ancak bu, asla yeni bir şeyi öğrenme süreciyle kıyaslanamaz. Çünkü ona göre çok daha kolay ve keyifli bir süreçtir.

Çünkü en kısa sürede üretici konumuna geçersiniz

Eğer yeteneğinizin üzerine giderseniz, o konuda en iyisi olursunuz ve üretici konumuna geçersiniz. Aksi takdirde, hayatınızın sonuna kadar başkalarının yanında çalışmak ve yaptıklarınızı da sadece "yapmış olmak için" yapmak zorunda kalırsınız. Oysa yeteneğiniz, sizi zirveye taşıyacak en basit yoldur.

Çünkü mutluluğu bulursunuz

Yeteneğinin farkında olan ve bunun üzerine giden insanlar, yaptıkları işte başarı elde edeceklerinden dolayı, diğer insanlara göre her zaman daha mutlu olurlar. Düşünsenize yeteneğiniz olan işi yapıyorsanız; sizin için işe mutsuz gitmek veya yorulmak var mıdır? Tabii ki yoktur. Yeteneğinin üzerine giden insanlar, kendilerini iyi tanıyan ve başarılarıyla da kendilerini tatmin edebilen insanlardır.





Çünkü ilham alır ve ilham olursunuz

Ancak kendisini keşfeden insanlar yeteneklerinin farkında olurlar ve kendilerini keşfettikten hemen sonra ilham almayı, ilham olmayı başarabilirler. Bu da aslında tam olarak hayalini kurduğumuz bir dünyadır. Bir düşünün, herkes kendi yeteneğinin üzerine gidiyor ve dolayısıyla da işini çok iyi yapıyor. Hal böyle olunca etrafınızda ilham alabileceğiniz pek çok insan var. Aynı zamanda siz de kendi başarınızla, diğerlerine ilham oluyorsunuz... Böyle bir dünyada yaşamayı kim istemez ki?

Çünkü hayalleriniz gerçek olur

Herkesin kendi yeteneğinin peşinden koştuğu bir dünyada, tüm hayaller gerçek olur. Çünkü herkes yaptığı işten memnundur ve bu da hayallerinin gerçek olması anlamına gelir. Böyle tutkulu bir enerjinin hakim olduğu dünya ise, salt huzur demektir. Yeteneğinizin peşinden gitmek, hayallerinizi gerçekleştirmek sizi hayatta hiçbir şeyin mutlu edemeyeceği kadar mutlu edebilir. Çünkü ancak bu şekilde hayalleriniz, sizin yanı başınızdadır.