Yeşim Ustaoğlu’nun filmleri Avusturya’da

AVUSTURYA’nın Linz kentinde bugün başlayan ve 30 Nisan’a kadar sürecek festivalde, Ustaoğlu’nun 5 filmi sinemaseverlerle buluşacak. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek Crossing Europe’un retrospektif bölümünde, Berlin’de En İyi Avrupa Filmi Ödülü ve Barış Ödülü, İstanbul Film Festivalinde de En İyi Film, En İyi Yönetmen, FIPRESCI Ödülü ve Seyirci Ödülünü kazanmış ‘Güneşe Yolculuk’ (1999), Haifada En İyi Film seçilmiş 2004 yapımı ‘Bulutları Beklerken’, San Sebastian Film Festivalinde En İyi Film ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere ulusal ve uluslararası pek çok festivalden ödül alan ‘Pandoranın Kutusu’ (2008), Abu Dabi, Split Mediterranean film festivallerinde En İyi Film, Moskova, Tokyo, Pune festivallerinden de En İyi Kadın Oyuncu dallarında ödülleri toplamış ‘Araf’ ile en son İstanbul Film Festivalinde Ustaoğlu’na En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Ecem Uzun) ve En İyi Müzik ödüllerini getirmiş ‘Tereddüt’ gösterilecek. ‘Tereddüt’ ayrıca, bu akşam festivalin açılış filmi olarak Avusturya prömiyerini yapacak. Yeşim Ustaoğlu, ayrıca festival kapsamında özel bir söyleşiye katılacak.