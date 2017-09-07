Yeşim Salkım’dan şehirlerarası otobüste konser

Bodrum’daki konserinin ardından İstanbul’a otobüsle dönen Yeşim Salkım eline otobüsün anons mikrofonunu alarak şarkı söyledi. Otobüs kaptanı Yeşim Salkım’ı anons ederek “Değerli konuklarımız, aracımızda canlı müzik dinlemek ister misiniz? Güçlü bir sesi olan, halk tarafından sevilen, çok değerli bir sanatçımız otobüsümüzde yolculuk ediyor. Kendisini ön tarafa davet ediyorum. Karşınızda Yeşim Salkım” dedi. Otobüste yolculuk eden vatandaşların çığlıkları ve alkışları arasında kaptanın yanına gelen Yeşim Salkım, “Yolculuk bir an önce bitsin de evimize dönelim. Kısa bir şarkı söyleyeyim. Sonra bol bol sohbet ederiz” ifadelerini kullandı.

Mikrofonu eline alan Salkım yolculuk boyunca şarkılar söyleyip, vatandaşlar ile bol bol sohbet etti. Gece yolculuk devam ederken vatandaşlar bir anda alkış tutup Yeşil Salkım’ın tekrar şarkı söylemesini istedi. Salkım yolcuları kırmadı.