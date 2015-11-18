Yeşim Salkım'dan iddialara yanıt

"Bu sabah ne olduğumu bilemedim. Şok içerisindeyim. Benim nasıl bir anne olduğumu Türkiye bilir. Ben anneliği sosyal medyada yaşayan biri değilim bunu herkes bilir. Çocuklarıma olan düşkünlüğüm de bilinir. Evladım 25 yaşında nişanlı bir kız, evlenmek üzere... Kendi ayakları üzerinde duran bir kız. Ben 1 yıldır gerek hastalığımla gerekse evliliğimle ilgili sorunlar yaşıyorum. Bu olay da pastanın kreması oldu! Ben iki evladıma da bugüne kadar bir kez el kaldırmadım. Asla kötü bir söz söylemedim. Çevrem bunu çok iyi bilir.

O akşam sahne arası veriğimde Gizem'i göremedim. Tuvalatte olduğunu öğrendim ve tuvalete gittim. Kız arkadaşıyla birlikteydi. Onu tuvaletten aldım ve odama götürdüm. Sadece 'içki içmedin' değil mi dedim."



Yeşim Salkım, kızı Gizem ile birlikte büyüdü

"GİZEM BENİM İLK GÖZ AĞRIM"

"Ben içkiye karşı bir insanım. 25 yıldır sahneye çıkıyorum. Soda, su ve kahve dışında bir şey içmedim. Kontrolümü kaybetmeyeyim diye, akşam evime arabamla dönebileyim diye... Kızımın başına bir şey gelir endişesi ile onun da içki içmesini istemiyorum. Bunun da en doğal hakkım olduğunu düşünüyorum. Bu haberin aslı astarı yok.

Gizem benim ilk göz ağrımdır, ben onu babasız büyüttüm. Babasız çocuk büyütmenin ne demek olduğunu bilirler...

Bu ülkede kadın olmak hakikaten çok zormuş bana bunu bir kez daha öğrettiler.

Söz konusu olan benim evladım. Eğer benimle ilgili benim özelimle ilgilim bir haber yapılsa kırılmazdım ama kızımla ilgili haber yaptılar...

Lütfen anne-baba olmaya çalışan insanlara saygı gösterilsin"