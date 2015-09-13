Yeşim Salkım o anları anlattı

O anların görüntülenmesinin ardından ünlü sanatçı, övgü dolu sözlerin yanı sıra ağır eleştiriler de aldı.
KADININ EN BÜYÜK DÜŞMANI...
Özellikle kadınların kendisi ağır sözlerle eleştirmesine çok kızan Yeşim Salkım " Bir kadının en büyük düşmanı yine bir kadındır " dedi.
İşte Yeşil Salkım isyanı:
Öncelikle dün gazetelerde çıkan haberlerimle alakalı teşekkürler tüm basına . Şimdi sıra geldi beni vicdansızca eleştirenlere.... Siz ne yaptınız bugüne kadar onlar için. 2 küçük çocuğu caddeye fırlarken görünce elim ayağım kesildi, panikten onları kucağıma alıp önce annelerini buldum. Yerde yatan miniği görünce daha çok şok oldum. Ayakları çıplaktı, karınları açtı.
HANİ ANNELER MELEKTİ !
Annesi bana ' bayramlık alır mısın onlara" deyince önüme gelen ilk mağazaya girdik, bakmadım markasına falan... Sizin gibi ona dikkat etmedim yani, ordaki tezgahtar kız elim ayağım titriyor diye yardımcı oldu; o seçti giysileri, zaten ben ağlıyordum sinirden; o sırada bu dünyaya ve adaletsizliğine. Onların yanlarına gittim tam o sırada farkettim muhabir arkadaşı, kızdım ona ' Çekme bunu' dedim ama o uzaktan bile çekmişti. Para verdim, kıyafet aldım, yaptığım bu. Yani her vicdan sahibi anne gibi... Şimdi ey beni yerden yere vuran kalpsiz yüreğinde vicdan mertebesi olmayan anneler! Sen nasıl annesin ya nasıl kadındın, nasıl bu kadar merhamet duygunu kaybettin ! Oysa annesin sen önce, merhamet gelişir. Hani anneler melekti ... Bak sosyal medyada, mangalda kül bırakmayın! Aman ama unutmayın, o kırdığınız o kalbi Allah çok seviyorsa.... Şimdi sözün özü; ben bir halt yedim sevabı da günahı da benim haneme, kısaca sana ne! Ha bir de 15 yıl önce bir röportajımda " Bir kadının en büyük düşmanı, yine bir kadındır" dedim beni yerden yere vurdular. Hiç bir şey değişmemiş, halen kadın kadının düşmanı. Ha unutmadan ben vicdanen rahat uyumuyorum çünkü sadece günü kurtardım onlar yine aç sefil sokaklarda sürünücek ve biz sadece bakıyoruz olacağız milletçe...
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