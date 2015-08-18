Yeşim Salkım : Neden boşandık bilmiyorum

Ada’nın babası Hakan Eratik’le 8 yıllık evliliği geçtiğimiz ay sona eren Yeşim Salkım, Hafta Sonu dergisine verdiği röportajda ayrılığın kendileri için de sürpriz olduğunu söyledi.

“Neden ayrıldınız?” sorusu üzerine “Biz de beklemiyorduk. İnan bana neden boşandık ben de bilmiyorum” diyen ünlü şarkıcı, “Başka biri mi var?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Benim bildiğim kadarıyla yok. Boşanmayı Hakan istedi, ben de evet dedim. Neden diye sordum ama bir cevap alamadım. Kadın ayrılığı adlandırır ya, erkek için ise bitmişse bitmiştir.”

AŞKIN KOPTUĞUNU GÖREMEDİM

Salkım, röportajında bir de itirafta bulundu, “Bu ayrılığın gelişini hiç mi hissetmedin?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hissettim biraz ama yine de bilemiyorsun ki. Biz zaten bundan üç yıl önce de böyle bir zor dönemden geçmiştik. Sonra toparladık. Ardından dizi, konser derken ben çok yoğun çalıştım, Ada büyüdü. Bir rutine giriyor hayat ve sen aşkın koptuğunu göremiyorsun.”



Canım çok acıyor

Yeşim Salkım, ayrılık sonrası hislerini şu sözlerle dile getirdi: “Her ayrılık bir vurgun. Ama bu sefer canım çok acıyor. Biz Hakan’la birlikte yaşlanmayı hayal ederdik. Bilmiyorum, belki canımı yaksaydı veya aldatsaydı daha mı az üzülürdüm? Ben ağır bir ameliyat geçirmiştim, o sırada Hakan evi terk etti.”