Yeşim Salkım en büyük hayalini anlattı

* Müzik hayatınızda 25 yılı geride bıraktınız. Bu başarının sırrı nedir?
- İşimi çok sevmem ve bağlılığım herhalde. Şartlar ne olursa olsun şarkı söylemekten asla vazgeçmemem.
* Diziler çok mesai alıyor. Müziğe haksızlık ettiğinizi düşünüyor musunuz?
- Şarkı söylemek çok keyifli ama benim diğer mesleğim de oyunculuk. Üç sezondur “Kocamın Ailesi”yle ekrandayım. Haftada dört gün setteyim, fırsat buldukça da konsere gidiyorum. Aslında işlerimden değil kendimden zaman çalıyorum. İkisini bir arada sürdürmek yorucu ama bu yorgunluğa değiyor.
* Dizide canlandırdığınız “Şeniz” karakterinin kendinize benzettiğiniz yönleri var mı?
- Güçlü kadın gibi gözükmek, her seferinde aşkta kazanacağınızı göstermez. Orada da güçlü ama konu aşk olduğunda biraz daha kuralların dışına çıkabilen bir kadını canlandırıyorum.
* Yeşim Salkım dışarıdan tuttuğunu koparan bir kadın gibi görünüyor. Gerçekten öyle mi?
- Çok iddialı ve inatçı görünüyorum, doğru. Öyle görünmeyi seviyorum. Çünkü keşfedilemeyen insanlar merak uyandırır. Bir insanda her şeyi keşfettiğin zaman, onun çok önemi kalmıyor. Belki de o tam olarak keşfedilememiş olmak beni ayakta tutuyor. Bu arada sanılanın aksine huysuz bir kadın değilim (gülüyor).
BÜYÜK KIZIMI BİLE HÂLÂ BEN UYUTUYORUM
* İlk çocuğunuzu çok genç yaşta kucağınıza almışsınız. Yıllar sonra tekrar anne olacağınızı öğrendiğinizde neler hissettiniz?
- Çok güzel, çok özel bir duyguydu. İyi ki genç yaşta anne olmuşum. Şimdi bunun avantajlarının keyfini sürüyorum.
* Yeşim Salkım nasıl bir anne peki?
- Kendime göre iyi bir anneyim. Elimden geldiğince çocuklarımla ilgilenirim. Yemeklerini, alışverişlerini yaparım. Sadece küçük kızım Ada’yı değil büyük kızım Gizem’i bile hâlâ ben uyutuyorum...
* Yeni projeleriniz var mı?
- Yeni bir single’la yakında sevenlerimin karşısında olacağım.
* Ya ileriye dönük hayaller?
- Bir gün Avustralya yerlileri Aborjinleri görmek en büyük hayalim...
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