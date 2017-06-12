Yeşim Salkım: Bağkur’dan emekli olacağım!

Her Dönem Tecrübeliydim
Hayatının her döneminde hayata karşı tecrübeli olduğunu ama yaş aldıkça cesaretin yanına mantığın da eklendiğini söyleyen Yeşim Salkım “ 20 yaşımda da tecrübeliydim ama çok cesurdum. 30 yaşımda çok cesurdum ama dikkatliydim. Mantık devreye giriyordu. 40lı yaşlarım olgunluk dönemiydi benim için. Hayatımı sil baştan yeniden yaşıyorum. Keşkelerim var ama pişmanlıklarım yok hayatta” dedi.
Kimsenin Yerine Geçmem
Ajda Pekkan’ın ‘Yeniden Başlasın” şarkısının coverını yaptıktan sonra kendisi için benim yerime geçecek kişi dediğini ancak kimsenin yerinde gözü olmadığını söyleyen Yeşim Salkım “ Ben 'Yeniden Başlasın’ şarkısını cover yaptığımda Ajda Pekkan yerimi ona bırakacağım demişti. Ama ben kimsenin yerini almak istemedim. O zaman ben olmam” dedi.
Kızım Babasına Çekmiş
Kızı Ada’nın da babası Hakan Eratik gibi astigmat olduğunu ve gözlük taktığını söyleyen Yeşim Salkım “Ada'nın gözleri babaya benzedi. Sol gözü astigmat. Hakan’ın sol gözü yüzde 80 görmüyor ve bunu yıllarca farketmemiş. Normal görüyorum diye düşünmüş. Hakan araba kullanırken dalga geçerdim. Sen sola doğru çekiyorsun diye” dedi.
Sanat Camiasının Maskeli Yüzleri
Sanat camiasında ki insanların birkaç maskesi olduğunu ve televizyona çıkarken birini çıkartıp ötekini taktıklarını söyleyen Yeşim Salkım “ Bizim gibi insanların bir kaç tane maskesi var. Televizyona çıkınca birini çıkartıp diğerini takarız. Ama herkesin kusuru vardır. İnsanlarda defolarıyla güzeldir” diye konuştu.
Estetik Yaptırabilirim
Hayatı boyunca hiç estetik yaptırmadığını ancak ilerleyen yıllarda yanakları sarktığı taktirde estetik yaptırabileceğini söyleyen Yeşim Salkım “ Hiç estetik yaptırmadım. İlerleyen yıllarda yanaklarım ve gıdığım sarkarsa estetik yaptırabilirim. Bejamin Button gibi olmayacağız. Hiç umurumda değil kilolu olmak. Ben kendimle dalga geçebiliyorsam hiç sıkıntı yok” dedi.
Bağkur’dan Emekli Oluyorum
14 ay sonra Bağkur’dan emekli olacağını ve daha küçük komşularının olabileceği bir yerde yaşamak istediğini söyleyen Yeşim Salkım “14 ay sonra Bağkur’dan emekli oluyorum. Bağkur maaşının çok güzel bir maaş olacağını düşünüyorum. Kimseye saygısızlık etmek istemiyorum ama ben biraz daha küçük ve komşularımın olduğu bir yerde yaşamak istiyorum” dedi.
Kızlarımı Göremeyeceğimi Düşündüm
Hayatta her şeyin film şeridi gibi gözünün önünden geçtiği anın Kıbrıs’ta yaşadığı rahatsızlık sırasında hastaneye kaldırılırken gibi olduğunu söyleyen Yeşim Salkım “Hayatta tamam artık her şey bitti dediğim an Kıbrıs’ta bir kanamayla uyanmam ve hastaneye kaldırıldığım zaman oldu. Artık çocuklarımı göremeyeceğim diye düşünmüştüm” dedi.
Mesleğime İhanet ettim
Özel hayatını ön planda tuttuğu için mesleğine bir çok kez ihanet etmiş bir kadın olduğunu söyleyen Yeşim Salkım “Ben dönem dönem şarkıcılığı ve oyunculuğu unutup sıkıntılı olan özel hayatımdan yana kullandım. Çok şarkı ve film kaçırdım. Bu yüzden mesleğine ihanet etmiş biri olarak görüyorum” dedi.
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