Yeşim Salkım: 20 yıldır terapi görüyorum

Evliliği beceremiyorum



20 yıldır psikolojik yardım alıyorum. İlk panik atağımı kızım Gizem’e hamileyken geçirdim. Hayatım boyunca hep bir evliliğim olsun, büyük aile masalarında yemekler yiyelim, geniş bir aileye sahip olayım istedim ama evliliği yürütmeyi beceremedim. Böyle deyip sıyrılmak istiyorum.





Ben hiç flört etmedim



Yaşadığım hiçbir şeyden pişman olmadım ama ben hiç flört etmedim. Hep evlendim. Hesap ettim, 17 yıl evli kalmışım ama olmadı. Evli kalmak bana yazılmamış demek ki! Üstelik insanları kolay kolay silmem. Ama kolay bir insan da değilim. Erkeğin hayatını zorlaştırıyor olabilirim.



Yeşim Salkım ile Hakan Eratik, dizi setinde tanışıp aşklarını nikah masasına taşımışlardı.