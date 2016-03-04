Yeşim Erçetin'in muhteşem evi





Üç katlı muhataşm villa, Riva'da.







Evin neredeyse tamamından turkuaz, beyaz ve siyah renkleri hakim.







Salonda en çok sevdiği şey babasının fotoğrafıymış Yeşim Erçetin'in...







Yeşim Erçetin, eski kostümlerini atmaya kıyamayınca büyük bir kıyafet oldası yapmış kendisine.







Küçük kızı Masal için krem rengi ve pembenin iç içe olduğu bir oda hazırlatmış.





Odanın büyük bir kısmı Masal'ın oyuncaklarına ayrılmış durumda.





Çiçek sevmediğini söyleyen Yeşim Erçetin, 'Çiçekli elbisem bile yok. Sadece yatak odasında ve yatak örtüsünde çiçek kullandım' diyor....

Erçetin, çekimlerde mutfağa girip yalancı su böreği yaptı.





Yeşim Erçetin, işten arda kalan zamanını kızlarıyla evde keyif yaparak geçiriyor.









