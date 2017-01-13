Yeşim Erçetin: Modacım bana şantaj yaptı

Yeşim Erçetin, sevilen magazin programı Renkli Sayfalar'a konuk oldu. Ünlü şarkıcının ismini vermek istemediği modacıyla ilgili iddiaları şaşırttı. İşte, Yeşim Erçetin'in anlattıklarından satır başları:

*Modacı arkadaşım benim ses kaydımı ve görüntülerimi kaydetmiş bana şantaj yaptı.

*Haziran ayında tanıştık. Onu ailemle, çocuklarımla tanıştırdım.

*Bana karşı bir şey hissetmesi mümkün değil. Belki eskilerden bir takıntısı vardı, belki eski erkek arkadaşıma karşı bir şey hissetti bilemiyorum.

*Benim bütün account'larmı hack'lemeye çalışıyor.

*Çok merak ediyorum bir insan başka bir insana bunu neden yapabilir?

*Bu arkadaşım çok akıllı biriydi. Giyinip soyunurken videolarmı verebilir. O da kendi terbiyesizliğidir. Yapacak bir şeyim yok.

Yeşim Erçetin kimdir?

Yeşim Erçetin, 1979 yılında İstanbul’da doğdu. Ünlü sanatçı babaannesinin yanıda büyüdü. Kariyerine Neşe Erbek mankenlik ajansında başlayan Yeşim Erçetin, Sonrasında HBB(Sporazzi), Kanal 6, Best Tv , MMC adlı programları sundu. Sensiz Olmuyor, Serser gibi dizilerde de oyunculuk yaptı. 2000 yılında hayatını Ozan Orhon ile birleştiren ancak bu evliliğini noktalayan sanatçının bu evliliğinden 4 yaşında Yağmur adında bir kızı oldu. Yeşim Erçetin 2010 yılında evlendiği Emre Matraş ile olan 5 senelik evliliğini bitirme kararını aldığını açıkladı.