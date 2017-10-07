 Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir Verdiği kilolarla şaşırttı... İşte son hali….

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı, eğitmen Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974’te Ankara’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik "Kadınlar" adlı oyun ile Cumhuriyet Gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildi. Devlet Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar, Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı.Semih Kaplanoğlu, ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynamıştır. Halen Geniş Aile dizisinde Domuşuk Sevim karakterini canlandıran Bozoğlu'nun başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde "en iyi film "ödülünü kazanan Türkiye'de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi Bahtıkara da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girecek. Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye'nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu Duru Tiyatro'da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor.
Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde oynadı. 2 Eylül 2007 yılında oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlendi. 2010 yılında bu evliliği sonlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, Geniş Aile ekibinden izin alarak Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide Müdür muavini Zehra Öğretmen rolünde oynadı. Asıl çıkışını O Hayat Benim dizisindeki Nuran karakteriyle yapan Yeşim Ceren Bozoğlu, Kalbimdeki Deniz dizisinin kadrosunda yer almaya devam ediyor.
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