Yeşim Ceren Bozoğlu isyan etti

Son olarak 'O Hayat Benim' dizisinde boy gösteren Yeşim Ceren Bozoğlu, Nurdan karakteri için 30 kilo almış ve diziden ayrıldıktan kısa süre sonra zayıflayarak eski formuna kavuşmuştu.



Ünlü oyuncu doktor kontorlünda zayıfladığını ve zayıflamanın tek yolunun 'sağlıklı beslenme' olduğunu söylemişti.





Adını kullanarak zayıflama ilaçı satanlara isyan eden ünlü oyuncu takipçilerini şu sözlerle uyardı:

İsmimi ve resmimi sosyal medya üzerinden kullanarak, ürün sayesinde kilo verdiğimi söyleyip insanları kandıran zayıflama ilaçlarının hiç biriyle alakam yoktur. Zayıflamanın tek yolu 'sağlıklı beslenme ve harekettir!' Lütfen sağlığınızı tehlikeye atacak bu ve benzeri ürünlerden uzak durun. Ölüm riski taşıyan ilaçlara ihtiyacınız yok. Sorumlu kişilerin haklarında gerekli yasal işlem başlatılacaktır.





Ünlü oyuncu 21 günde 7 kilo vermişti



