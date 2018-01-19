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    Yeşilyurt sahiline yeni iskele

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    19.01.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:

    Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, olası deniz kazaları ve acil durumlarda kurtarma botları ile gemilerin yanaşabilmesi amacıyla Bakırköy’de Yeşilyurt sahiline yapımı planlanan 'Yeşilyurt Fener İskelesi Projesi'ni hayata geçirebilmek için (Çevresel Etki Değerlendirmesi) ÇED sürecini başlattı.

    Yeşilyurt sahiline yeni iskeleFener İskelesi, tamamlandıktan sonra sadece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait deniz vasıtaları ve personelinin o noktada bulunan deniz fenerine deniz yoluyla ulaşımını sağlayacak.

    İskele ticari amaçlı olarak kullanılmayacak. İskele alanında tekneler maksimum 1-3 saat arasında kalacak.

    Bu süre Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait tekne personelinin indi-bindi zamanına göre değişiklik gösterecek.

    Proje bedeli 950 bin lira olarak belirlenen Yeşilyurt Fener İskelesi yapımında, sağlamlık ve güvenilirlik açısından oluşabilme ihtimali bulunan sorunları en aza indirmek için yüzer sistem kullanılmayacak. Bu yüzden taş dolgu ve su içi beton yöntemi uygulanacak.

    Yeşilyurt sahiline yeni iskele

    Yeşilyurt sahiline yeni iskele

    Yeşilyurt sahiline yeni iskele

    Etiketler: Yeşilyurt Sahili , Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı , Yeşilyurt Fener İskelesi Projesi , ÇED
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