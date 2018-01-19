Yeşilyurt sahiline yeni iskele

Fener İskelesi, tamamlandıktan sonra sadece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait deniz vasıtaları ve personelinin o noktada bulunan deniz fenerine deniz yoluyla ulaşımını sağlayacak.

İskele ticari amaçlı olarak kullanılmayacak. İskele alanında tekneler maksimum 1-3 saat arasında kalacak.

Bu süre Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait tekne personelinin indi-bindi zamanına göre değişiklik gösterecek.

Proje bedeli 950 bin lira olarak belirlenen Yeşilyurt Fener İskelesi yapımında, sağlamlık ve güvenilirlik açısından oluşabilme ihtimali bulunan sorunları en aza indirmek için yüzer sistem kullanılmayacak. Bu yüzden taş dolgu ve su içi beton yöntemi uygulanacak.