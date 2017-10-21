Yeşiller’in Türk belediye meclisi üyesi BIG Partisi'ne katıldı

PARTİ değiştirmesine sebep olarak Yeşillerin son dönemdeki anlamsız ve akılalmaz siyasi tutumunu gösteren Akdağ, “Yeşiller Partisi göçmenlerin sorunlarıyla ilgileneceği yerde sığ politika izliyor ve Türkiye karşıtı bir rotada gidiyor. Almanya’da yükselen aşırı sağa tepki vermesi gerekirken neredeyse onların ekmeğine yağ sürer halde. Genel Başkanı Cem Özdemir, yatıyor, kalkıyor sürekli Türkiye’ye dikkat çekiyor. Zannedersin ki kendisi Türkiye’de muhalefet partisi genel başkanı” değerlendirmesinde bulundu.

YEŞİLLER SAHADA YOK

Yeşillerle birlikte hemen hemen diğer partilerin hepsinin göçmenleri “savunuyor gibi” göründüğünü iddia eden Akdağ, Yeşiller’i Türkleri ve göçmenleri ilgilendiren konularda sahada göremediğini de söyledi.

“Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlerle ilgili girişimleri yok. Saldırıya uğrayan sığınmacılar ve mültecilere yönelik politika geliştiremiyorlar. Müslümanların sorunlarına parmak basmıyorlar” diyen Akdağ, BIG’e geçmesine ilişkin de “Tüm bu ifade ettiklerimin neticesinde bana yakın olan, tüm bu konuların ele alındığı ve kendime yakın hissettiğim BIG Partisi´ne geçiyorum. Hannover-Garbsen Belediye Meclisi Üyesi olarak şimdi BIG Partisi safında çalışmalarımı aralıksız sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.