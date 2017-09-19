Yeşiller’den yabancı öğrenciye harç engeli

ALMANYA’da Yeşiller’in iktidarda olduğu tek eyalet olan Baden Württemberg Bilim Bakanı Theresia Bauer, eyaletteki üniversite ve yüksek okullarda öğrenim görecek AB dışından gelen öğrenciler için sömestre başına bin 500 euro harç alacaklarını duyurdu. Ücretsiz eğitimi savunan Yeşiller’in böyle bir uygulama getirmesi, yabancı öğrencileri çok şaşırttı.

Harçlar, 1 Ekim’den itibaren alınmaya başlanacak. AB dışından gelen yabancı öğrenciler, 1 Ekim’den itibaren Baden Württemberg üniversitelerinde sömestre başına bin 500 euro harç ödeyecek. İkinci bir öğrenim yapmak isteyen yabancı öğrenciler ise sömestre başına 650 euro verecek. AB ülkelerinden gelen ve Almanya’da yaşayan öğrenciler harç ödemiyor.

Bu uygulama en çok Türkiye, Çin ve Hindistan’dan gelecek öğrencileri etkileyecek. Bilim Bakanlığı sözcüsü Denise Burgert, bu uygulamanın sadece Avrupa dışından gelen öğrenciler için geçerli olduğunu söyledi.

ALMANYA’DAKİLERE YOK

Sözcü Burgert, harç uygulamasına gerekçe olarak, başka Avrupa ülkelerinde de yabancı öğrencilerden harç alınmasını gösterdi. Harçların uluslararası standart olduğunu belirten sözcü, İsveç, Danimarka ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinin de yabancı öğrencilerden yüksek harçlar aldığını söyledi ve İsveç’in yabancı öğrencilerden yılda 10 bin euro harç aldığını kaydetti. Almanya’da yaşayan hiçbir öğrencinin harç ödemediğini belirten sözcü, yüksek kalitede öğrenim için gelen yabancı öğrencilerin harçlarla bir ölçüde yüksek okullara katkıda bulunması gerektiğini belirtti.