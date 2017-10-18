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    Yeşiller Partisi eş başkanları istifa etti

    AA
    18.10.2017 - 10:43 | Son Güncelleme:

    Avusturya’da 15 Ekim’de yapılan genel seçimlerin sonucunda, 31 yıl sonra ilk kez meclis dışında kalan Yeşiller Partisi’nin eş başbakanları Ulrike Lunacek ve Ingrid Felipe görevlerinden istifa etti.

    AVUSTURYA’da geçen pazar günü günü yapılan seçimlerin ardından ilk istifalar gelmeye başladı. Yeşiller Partisi eş başkanları Lunacek ve Felipe, düzenledikleri basın toplantısında, görevden çekildiklerini açıkladı.
    Lunacek, son 31 yılda partide bu denli kötü bir krizin yaşanmadığını belirtti. Kesin seçim sonuçlarını beklemeye gerek olmadığını dile getiren Lunacek, “Partinin dışarıda kaldığı kesin. Bu durumun bir sorumluluğu var. Ben de bu sorumluluğu yerine getiriyorum” dedi.
    Felipe de partinin Mecliste kalmasını sağlayamadıklarını ifade etti. Felipe, Trol eyaletinde gelecek yıl yapılacak seçimler için bütün enerjisini bu kente kanalize etmek istediğini söyledi.
    Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Werner Kogler’in geçici olarak parti başkanlığını yürüteceğini açıklandı.

    Etiketler: istifa , Ulrike Lunacek
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