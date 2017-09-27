Yeşiller görüşme için Merkel’i bekliyor

BERLİN’de her şeyden önce Almanya’yı yönetecek bir hükümet kurulması gerekiyor. Sosyal Demokratlar, “Biz hükümette yokuz” dediği için Başbakan Merkel’in tek şansı Yeşiller ve Hür Demokratlarla (FDP) üçlü koalisyon. Fakat böyle bir koalisyonun çok zor kurulacağı görünüyor. Üçlü koalisyon olmazsa, Merkel’in önünde ya azınlık hükümeti ya da erken seçim opsiyonu var.

Olası koalisyon için CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasında flört başladı. Yeşiller, koalisyon ön görüşmeleri için hazırlık yapıyor. Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir, Merkel’den gelecek görüşme davetini kabul edeceklerini söyledi. Özdemir önceliğin iklim koruma ve Avrupa yanlısı bir politika olacağını vurguladı.

YEŞİLLER 14 KİŞİLİK EKİP KURDU

Yeşiller ayrıca koalisyon ön görüşmeleri için 14 kişilik bir ekip kurdu. Ekibin başında Cem Özdemir, Claudia Roth, Jürgen Trittin gibi Yeşiller’in tecrübeli ağır topları geliyor. Yeşiller Grup Eşbaşkanı Hofreiter ”Hükümet görüşmesi için ciddi hazırlık yapıyoruz” diye konuştu.

Cumartesi günü Yeşiller’in küçük kurultayı var. Yeşiller koalisyona girmeyi 80 bin üyesinin onayına sunmak zorunda.

FDP OLUMLU YAKLAŞIYOR

Yeşiller’den sonra FDP de koalisyon hazırlığı içinde. FDP lideri Christian Lindner daha önce Yeşillerle Paris İklim Anlaşması konusunda bir pürüz yaşamayacaklarını söyledi. Ancak CDU, Yeşiller ve FDP arasında koalisyon müzakerelerinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Hıristiyan Birlik arasında bile görüş ayrılıkları hakim. CSU mülteci alımında üst sınır talebinde direniyor. Merkel ise üst sınır talebine karşı.