Yeşiller, Dışişleri için başka isim mi önerdi?

OLASI koalisyonda Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir’in adı Dışişleri Bakanlığı için geçiyordu. Ancak Focus Online'ın haberine göre Özdemir, salı akşamı yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı çok sert konuştu. Bunun üzerine Yeşiller, Özdemir’i Dışişleri Bakanı olarak taşıyamayacaklarını gördü ve onun yerine sol kanattan Jürgen Trittin’i bu görev için öne çıkarmak istiyor. Ancak bunun aynı zamanda Yeşiller içindeki sol kanatla Realos denilen gerçekçilerin arasında iktidar kavgasının da bin yansıması olduğu belirtildi.

Salı günü yapılan görüşmede Hıristiyan Birlik ve Hür Demokratlar Türkiye'yle AB üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını isterken, Cem Özdemir ise yanlış sinyal olacağı görüşünü savunarak, müzakerelerin sonlandırılmasına karşı çıkmıştı.