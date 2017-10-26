Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Yeşiller, Dışişleri için başka isim mi önerdi?

    Yeşiller, Dışişleri için başka isim mi önerdi?

    BERLİN
    26.10.2017 - 13:39 | Son Güncelleme:

    Almanya’da CDU/CSU, Yeşiller ve FDP arasında sürdürülen koalisyon ön görüşmelerinde, Türkiye ile ilişkiler de önemli rol oynuyor. Nitekim bu durum, Dışişleri Bakanlığı’nı üstelenecek ismin belirlenmesinde de etkili oluyor.

    OLASI koalisyonda Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir’in adı Dışişleri Bakanlığı için geçiyordu. Ancak Focus Online'ın haberine göre Özdemir, salı akşamı yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı çok sert konuştu. Bunun üzerine Yeşiller, Özdemir’i Dışişleri Bakanı olarak taşıyamayacaklarını gördü ve onun yerine sol kanattan Jürgen Trittin’i bu görev için öne çıkarmak istiyor. Ancak bunun aynı zamanda Yeşiller içindeki sol kanatla Realos denilen gerçekçilerin arasında iktidar kavgasının da bin yansıması olduğu belirtildi.
    Salı günü yapılan görüşmede Hıristiyan Birlik ve Hür Demokratlar Türkiye'yle AB üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını isterken, Cem Özdemir ise yanlış sinyal olacağı görüşünü savunarak, müzakerelerin sonlandırılmasına karşı çıkmıştı.

    Etiketler: ALMANYA , Koalisyon , CDU/CSU
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri